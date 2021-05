Se cumplen 5 años de la muerte del indígena tojolabal Luis Hernández

La diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Luz Espinosa Morales, acusó que se cumplen cuatro años de impunidad tras el crimen cometido en contra del ex diputado local y federal por su partido y ex dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Luis Hernández Cruz, indígena tojolabal, lamentablemente la Fiscalía General del Estado no tiene resultados tangibles que lleven al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Comitán de Domínguez el 4 de mayo del 2017.

Durante la sesión ordinaria de la LXVII legislatura del Congreso del Estado, la legisladora denunció que se han cumplido 4 años de injusticias, los familiares no tienen avances de las investigaciones sobre los hechos, los autores materiales e intelectuales siguen en libertad, y de nueva cuenta la exigencia desde el Partido de la Revolución Democrática y de las organizaciones sociales es el esclarecimiento y el castigo a los culpables.

Hay dolor, luto y una herida que no se puede cerrar por las injusticias, se ha cometido un agravio en contra de las organizaciones de izquierda en Chiapas y del país, la impunidad es una evidencia de las denuncias que se tienen en contra de las organizaciones sociales que han perdido militantes víctimas de la persecución, enfatizó la diputada por el principio de representación proporcional.

Espinosa Morales por tercera ocasión denuncia la impunidad en la tribuna del Congreso del Estado, lo hizo en el 2019, 2020 y ahora en el 2021, y exige que las investigaciones del crimen arroje los resultados esperados, los familiares de Hernández Cruz no han tenido acceso pleno a la justicia, mientras que se ha silenciado una voz que ponderó los postulados de la izquierda, la justicia social y la atención al campo.





"Mientras la justicia llegue a cuenta gotas y sea selectiva y no aporte la verdad lo seguiremos denunciando", quienes conocimos a Luis Hernández Cruz damos cuenta de su pasión por servir a los más desposeídos, siempre tenía tiempo para los hombres del capo, se opuso a la injusticia y rechazó la violencia aunque fue esta quien le arrebató la vida, mientras que los discursos son lo mismo, "están en la búsqueda de los criminales, pero no vemos resultados".

Una vez más pedimos a la Fiscalía General del Estado que acabe con la impunidad y que se cumpla con el discurso de que en Chiapas hay cero tolerancia contra la impunidad, que muestre que los procesos establecidos en materia de investigación y de justicia no son los equivocados.

"Por eso, le pido de manera firme al Fiscal, Olaf Gómez Hernández, que se haga una mesa de atención exclusiva para este caso en la que podamos participar familiares, militantes del instituto político al que perteneció y que se haga una mesa que nos permita conocer los avances hasta hoy, si es que se tienen", recalcó la diputada del PRD.

Lamentablemente el discurso de estar trabajando en el tema ha sido recurrente, hoy a cuatro años en una sola voz y en un solo grito, gritamos: justicia para Luis Hernández Cruz.

Por otra parte, denunció en la comunidad San José Tercero en el municipio de Pantelhó, un grupo armado denominado "Los Civiles" con bloqueos no permite la entrada a 85 comunidades, ha quemado casas, se reportan tres personas desaparecidas y tres mujeres que no sabemos si están vivas, en la localidad ha sido asesinado el Rubisel Pérez Pérez, de 26 años, cuando defendía a 26 mujeres.