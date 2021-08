Se debe de dar difusión sobre los derechos electorales: consejera IEPC

La población del medio rural no podrá reclamar sus derechos ante las instituciones públicas mientras no los conozca, una muestra de que la democracia no ha incluido a todos, afirmó la Consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Villa Domínguez.

En el Foro Nacional de Transparencia y Socialización de los Derechos Electorales en México, organizado por el Senado de la República, reconoció que no se ha llegado a todos los sectores de la población para la difusión de todos los derechos a los que debe tener acceso la sociedad, por lo tanto, no los reclama ante los gobiernos.

En su ponencia: "La Difusión de los Derechos Electorales en el Medio Rural Como Política Pública de Inclusión Social", Vila Domínguez insistió que por la segregación territorial no les llegan los beneficios de todos los servicios a todos los pueblos y comunidades, entre más lejanos estén, más marginados y excluidos se encuentran.





Lee también: Deben hacerse valer los derechos políticos en pueblos originarios





Los derechos humanos más recurrentes son a votar, de petición, ser votado y de desempeñar cargo, pero no se ha llegado al pleno el ejercicio de los demás derechos y la salvaguarda de estos para la democracia incluyente, como los derechos a los servicios de agua potable, drenaje, electrificación, comunicaciones, internet, equipo de cómputo, etc.

En presencia de legisladores federales, consejeros, consejeras electorales, magistrados, senadores y dirigentes de partidos políticos, Vila Domínguez reiteró que se ha dicho en muchos foros del como podemos llegar a la inclusión, pero no se ha logrado la plenitud de esta, las comunidades rurales, las más lejanas, las indígenas, están excluidas de muchos derechos.





Las instituciones públicas tenemos la obligación de escuchar todas las voces pero como esto será posible si desconocemos cuales son los derechos ./ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las instituciones públicas tenemos la obligación de escuchar todas las voces pero como esto será posible si desconocemos cuales son los derechos en esos territorios tan lejanos para reclamarlos a las instituciones gubernamentales, nos hace falta llegar a esa población, seguramente desde el Congreso de la Unión y del Instituto Nacional Electoral se podrían tomar decisiones para la inclusión.

La consejera del Órgano Público Local Electoral de Chiapas plantea tres estrategias que pueden abonar a la difusión de los derechos de todos y de todas como el ejercicio o uso de las prerrogativas de los partidos políticos en radio y televisión y el desarrollo de jornadas territorial de difusión por parte de los órganos electorales locales.