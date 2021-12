Se debe terminar el monopolio del transporte: CTM

La Secretaria General de la Federación de Trabajadores de Chiapas adherida a la CTM, María de Jesús Olvera Mejía, sostuvo que debe terminarse el monopolio en el sector transporte, nunca más el concesionamiento en unas cuantas manos, el nuevo concesionamiento tiene que ser con base en expediente a favor de quienes tengan derechos, no por herencia, ni por negocios al margen de la Ley de Movilidad y Transporte.

En su opinión, Chiapas está urgido de un orden en todas las modalidades del sector transporte y garantizar a plenitud los derechos, ahora se reconoce el derecho del “mototaxi”, ya nadie podrá combatirlo, “es un mal necesario”, lamentablemente los gobiernos anteriores encabezados por Juan José Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello, no se ocuparon ni de la legalidad, ni del ordenamiento.





Puedes leer: Conejobús, una empresa que nació muerta: Mario Grajales





Los que tengan derecho se van a concesionarse con base en un expediente, no se sabe cuantas concesiones se tienen ahora en Chiapas, podría ser entre las 25 mil 500 y las 26 mil, lo que se necesita según la CTM podrían ser unas 10 mil en todas las modalidades, pero no puede ser por ocurrencia, sino por un estudio diagnóstico, ya no puede ser el monopolio del pasado, ni entregarse por negocios, ni por herencia, añadió.





Secretaria General de la Federación de Trabajadores de Chiapas adherida a la CTM, María de Jesús Olvera Mejía, sostuvo que debe terminarse el monopolio en el sector transporte / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





Las que se deban entregar no son las que opinemos nosotros, tiene que haber una decisión con base en expedientes y a las necesidades de cada municipio, cabecera municipal y comunidades rurales, las responsabilidades deberán pasar por los Consejos Consultivos, ahí se deberá determinar la cantidad de transporte que deberá circular en cada localidad, como el ordenamiento de las rutas y la circulación en carreteras, añadió.

“Ahora una persona que tenga derecho con expediente va a tener acceso a una concesión, a nuestros agremiados les hemos dicho que deben hacer las cosas dentro de la Ley de Movilidad y Transporte, por fin se tiene que hacer justicia al sector tras 18 años de exigencia, ahora es el sector el que está empujando el reordenamiento, y tiene que ser en todas las modalidades”, reiteró Olvera Mejía.