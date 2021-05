Se deben garantizar los derechos de las mujeres: Fiscal Electoral

El Fiscal Electoral del Estado, Ernesto López Hernández, dijo que el empoderamiento de las mujeres se fortalecerá con el trabajo de todas, pero también hay que cambiar la investigación de la violencia política en razón de género, se trata de cambiar la percepción del personal sobre los términos en el tema de la violencia política en razón de género.

Tenemos que proteger a las mujeres, garantizar su derecho a identificar y denunciar los delitos, a realizar una profunda investigación para deslindar responsabilidades sobre las conductas que se han cometido en contra de las mujeres por el hecho de participar en las tareas políticas.

Estos derechos deberán garantizarse a través de una reacción más enérgica del Estado Mexicano, tiene que aplicarse la ley tal cual, para ello se han realizado las reformas electorales, atenderse las omisiones para castigar los delitos y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

López Hernández afirmó que lo complicado de la violencia política como delito tiene que ver con la acreditación del supuesto delito ante un órgano jurisdiccional, el ministerio público deberá recabar los indicios de prueba.

El personal de la Fiscalía Electoral está atendiendo que la investigación tiene que ser científica, sería y muy responsable, no todo aquello que se contemple como violencia será violencia política en razón de género, se tiene que ser muy exigente, la investigación tiene que ser muy imparcial para garantizar el acceso a la justicia, no puede haber impunidad, ni simulación, hay que acreditar y sancionar las conductas.

Aunque en la legislación estatal el Congreso del Estado no ha sido preciso en la tipificación de los delitos, más bien obliga a la Fiscalía Electoral del Estado a recurrir a la legislación federal para conocer los tipos de delitos para una vida libre de violencia.





A nivel estatal contamos con 34 expedientes por violencia política en razón de género, de ellos, 12 son originados de vistas que vienen del IEPC y del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el resto por personas que han llegado a denunciar, del total, 34 mujeres en total, candidata a diputada federal, seis candidatas a sindicas, siete candidatas a regidoras, 6 candidatas a presidentas municipales, militantes de un partido político, una comisariada ejidal y candidatas a diputaciones locales.

El resultado no será tan inmediato, la Fiscalía Electoral tiene que hacer investigaciones profundas, no tenemos la prontitud y tiene que ver con la percepción de las mujeres víctimas, hay quienes no presentan más elementos y dificulta más la investigación, quienes atienden los temas son mujeres preferentemente para tener esa perspectiva de justicia en un ámbito de género.

Subrayó López Hernández que hay medidas de protección que se han solicitado, más de 34 solicitudes de protección, hemos dado vista a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.