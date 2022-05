Se deberán buscar nuevas formas de atención y respeto a migrantes: Zamora

El presidente de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, Enrique Zamora Morlet se pronunció por hacer válida la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional las revisiones migratorias en carreteras por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).

El legislador de Tapachula por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sostuvo que el Estado Mexicano deberá encontrar mecanismos de salvaguarda de los derechos de la población migrante porque el máximo órgano jurisdiccional del país ha determinado que los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración vulneran los derechos de igualdad y no discriminación.





Precisó Zamora Morlet que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) deberán buscar nuevas formas de atención a la migración más humanitarias, que realmente respete los derechos de los migrantes, por lo tanto, no deben haber más revisiones en carreteras.

Esta práctica es discriminatoria y racista y tenemos que reconocerlo, no se pueden ocultar las revisiones que realiza personal del INM, personal del Grupo Beta, en las diferentes carreteras de Chiapas, principalmente en los municipios de la región Soconusco e Istmo – Costa, es en las vías de comunicación donde se van los mayores aseguramientos de extranjeros en Chiapas.

La revisión de migrantes en carreteras generan la posibilidad de que las autoridades migratorias interrumpan sin causa justificada el tránsito de las personas y las remitan a un centro de detención, violando los derechos humanos, la libertad de tránsito y la atención oportuna, eficiente y digna.

Lo que debemos hacer es actuar de manera coordinada y la federación debe poner especial atención en el tema migratorio, es un tema muy sensible y que desafortunadamente ha lastimado a la sociedad chiapaneca, hay que considerar que las niñas, los niños y adolescentes tienen el derecho de estudiar, los migrantes deben tener derecho a la atención médica, cuando los migrantes vienen a delinquir mejor que no vengan, si vienen a trabajar no le veo problemas, en Chiapas con más de 654 kilómetros de frontera, hay que buscar una atención más digna, añadió.

“La atención al flujo al migrante por parte del INM ha sido no como ellos quieran, todo proceso de documentación lleva un proceso, algunos llevan dos años, pero hay que guiarnos por la paz y el tema legal, que no se generen bloqueos de carreteras, la migración no se va a acabar pero hay que atenderlo desde los diferentes países, los de origen, de paso y destino”.