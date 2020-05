Se eleva el número de contagios por Covid-19 en Chiapas

Pacientes infectados por Covid-19: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Tonalá, Palenque, Ocosingo, Chiapa de Corzo, Tapilula, Cacahoatán, Pichucalco, Arriaga, Jitotol, Venustiano Carranza, Juárez, La Independencia, Suchiapa, Tumbalá, Mezcalapa, Berriozábal, Comitán, Soyaló, Altamirano, Reforma, Yajalón, Chicomuselo, Tila, Chenalhó, Teopisca, Villaflores, Huixtla, Salto de Agua, Frontera Comalapa, Motozintla, Villacorzo, Escuintla, Ocozocoautla, Las Margaritas, San Fernando, Huehuetán, Acala y Chiapilla y uno importado de la Ciudad de México.













En el día 71 de la pandemia del coronavirus, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dijo que son días muy difícil para el país, pese a que seguimos en la tasa más baja de incidencia, se alcanzan 266 casos, al reportarse este miércoles 21 nuevos positivos, el estado va creciendo en su ámbito municipal el contagio, suman en 41 municipios los afectados.

Precisó que son trece masculinos y ocho femeninos, de ellos corresponden 4 Tapachula, 3 a Tuxtla Gutiérrez, 3 a San Cristóbal de las Casas, 2 Tonalá, dos Reforma, 1 a Pichucalco, 1 a Huehuetán, 1 a Frontera Comalapa, 1 a Comitán, 1 a Arriaga, 1 a Acala y 1 a Chiapilla.

De los nuevos positivos, aclaró que 11 son hipertensos, 4 están relacionados con diabetes, 4 a tabaquismo, tres a obesidad y uno presenta tumor, entre los nuevos positivos, se registra un deceso más por complicación de insuficiencia renal, para sumar trece defunciones.













Afirmó en conferencia de prensa, que el 78 por ciento son contagios entre chiapanecos, si no tomamos la conciencia del autocuidado, nos puede generar más casos y aumentar el número de defunciones, si algunos están contagiados, pueden ayudar a la población a no ser factos de transmisión.

Mencionó Cruz Castellanos que el 41 por ciento de los pacientes lo atendemos de manera ambulatoria en sus hogares, con una atención muy especializada debido a que entre el día 7 y el 11 aun en domicilio, ocurre un cambio significativo en la letalidad del virus.

Dijo que los recuperados son suman 79 pacientes, lo que nos da la fuerza para seguir adelante en la atención de la sociedad, verlos salir de la unidad médica evidencia el gran trabajo del personal médico y la oportunidad de una nueva vida para quienes estuvieron intubados 19 días, se atienden 108 ambulatorios, 27 hospitalizados estables, 21 hospitalizados graves y 18 graves e intubados.





En relación con las manifestaciones registradas en los municipios de Motozintla y Tonalá, donde trabajadores de la salud argumentan desabasto de insumos, explicó que es respetable la actitud del personal, seguramente que lo más viable sería en vez de protesta pedirlo y lo solucionamos, creemos que el personal médico siempre va a estar a la altura de los próximos meses para la atención a nuestros pacientes.

Dijo que el sector salud está siguiendo uno a uno los casos, pero el llamado a la sociedad es a no perder el tiempo para reportar problemas de salud, no piensen que puede ser una gripa normal y que la vamos a pasar en 24 horas, no hay tiempo que perder.

Existen grandes historias de éxito en la atención pacientes de la pandemia, en la Clínica Especializada de Atención a Enfermedades Respiratoria Covid 19 en el municipio de Palenque hemos dado de alta al paciente número 9, subrayó Cruz Castellanos.





Entre 40 y 50 trabajadores de salud del Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, han vuelto a sus actividades, tras haber pasado el aislamiento por un caso positivo de una enfermera que perdió la vida, y anunció que en la capital se adaptará una Unidad Médica con 40 camas para pacientes pediátricos por Covid 19.

Recomendó que no haya conglomeraciones de la población para la celebración del Día de las Madres, si la queremos a nuestra madre, no la vayamos a contagiar, cuidamos lo más posible su salud, nos turnemos para ir a verla, y si ya no la tenemos físicamente, que haya orden para la compra de flores y para visitar las tumbas con los respectivos filtros sanitarios y horarios determinados.





