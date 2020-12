Se espera este lunes conjunción de Júpiter y Saturno

San Cristóbal de Las Casas.- Abraham Alejandro Gómez Landero, integrante de la Asociación de Astronomía Tzab-ek, aseguró que este 21 de diciembre se podrá observar desde varias partes de México la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, fenómeno que se ha confundido con la aparición de la Estrella de Belén, dicho hallazgo astronómico no ocurre desde hace 800 años, comentó

“Esto ocurre prácticamente cada 800 años, en 2080 se volverá a ver pero más separado, a simple vista se podrá observar una estrella muy brillante, se recomienda verla a simple vista, aunque también si uno tiene equipo como unos binoculares se va poder observar mejor, será por la tarde hacia el oeste cuando se oculte el sol, se va ver como una sola estrella”, dijo-.

En entrevista, aclaró que no hay que confundir este fenómeno con la famosa Estrella de Belén que se vio por única ocasión, según los registros astronómicos, en el año cuatro antes de Cristo, “hay estudios que aseguran eso fue la conjunción entre Júpiter, Saturno y Venus, tres planetas y se vio una estrella muy brillante”.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Gómez Landero dijo que los astrónomos le pusieron “Beso de Navidad”, para tratar de no confundir con la llamada Estrella de Belén, que es un fenómeno muy raro y no se sabe cuándo va volver a pasar, “esta confusión se en la Edad Media, y no se sabe cuándo se va volver apreciar lo mismo, sucedió cuatro años antes de Cristo”.

Con lo anterior se puede determinar que hay un dato erróneo con el nacimiento de Jesús, “eso fue por un fraile que le encargaron hacer el cálculo del año aproximado que nació Cristo y todo fue por esa conjunción, hubo un error en sus cuentas, Cristo nació cuatro años antes, fue un error humano, la estrella de Belén fue la conjunción de tres planetas”.

Por último, señaló que para 2021 el acontecimiento más común será la lluvia de estrellas y para los interesados en aprender sobre astronomía pueden consultar su página de Facebook que es Club Astronómico Tzab-ek, “ahí nos pueden mandar un mensaje y podemos resolver las dudas que tengan”.