Se espera una semana muy calurosa para Tuxtla Gutiérrez

La última semana de vacaciones de semana santa comenzó y una vez más el calor se hizo presente en la ciudad capital, esta mañana la temperatura marcó en un inicio 27 grados centígrados sin embargo, la máxima que se tiene prevista alcanza un total de 39º que se tiene prevista para 16:00 horas, este panorama apunta para toda la semana según los expertos y las aplicaciones por lo cual, las autoridades recomiendan estar hidratados y tomar medidas necesarias para prevenir enfermedades.

La capital chiapaneca afrontará su segunda ola de calor tal y como se vivió en semanas anteriores en donde afortunadamente, un frente frío ayudó a olvidarlo durante dos días, en esta ocasión se tiene previsto que el calor estará mínimo hasta el día sábado en donde se pronostican lluvias, sin embargo, durante estos cinco días de la semana el clima se mantendrá entre los 27 y 39 grados centígrados, por lo cual, se espera nuevamente una ola de calor en la capital de Chiapas.

También puedes leer: Intenso calor en Chiapas, alcanzó una temperatura de casi 42°C

Tras lo anterior, las autoridades chiapanecas emitieron un comunicado en donde brindaron especificaciones para poder librar esta ola de calor que acaba de comenzar, por lo que exhortaron a los ciudadanos a tomar agua durante todo el día, además de evitar asolearse mucho pues en esta ocasión no habrán tantas nubes como semanas anteriores, además, nuevamente hicieron la recomendación de no tener mascotas en los techos para que de igual forma se puedan proteger ante el intenso calor que habrá durante la semana.

Esta semana se prevé que nuevamente continúe el calor en la capital chiapaneca / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Al igual que en la semana anterior, se prevé que el calor no se quite en las noches, por lo que los ciudadanos no se deberán confiar de que cuando anochezca el calor va a desaparecer pues ha sido tanto el bochorno, que incluso algunos han perdido el sueño y llegan estresados a sus labores matutinas por no poder estar descansados en 100%.

Local Prevalecerá el ambiente caluroso en el estado: CONAGUA

Pronóstico del clima para esta semana

Lunes 18: Se estima una mínima de 24º y una temperatura máxima de 38º

Martes 19: Se espera una temperatura mínima de 19º y una máxima de 36º

Miércoles 20: La temperatura radicará entre los 20º y los 37º

Jueves 21: Se pronostica una temperatura mínima de 21º y una máxima de 36º

Viernes 22: Para este viernes se espera tener una mínima de 19º y una máxima de 36º