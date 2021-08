Se incrementa la tasa de suicidios en niños y jóvenes

De acuerdo a los registros contabilizados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2020), la tasa de suicidios en niños y adolescentes se incrementó en un 12 por ciento siendo así el 2020, el año en que más casos tuvo desde que se tiene registro en México.

Con este incrementó del 12 por ciento, la estadística paso de 4.63 a 5.18 por cada 100 mil habitantes, entre 2019 y 2020, llegando a un máximo histórico. Asimismo, se destacó que dicha problemática entre menores de 10 a 14 años aumentó 37 por ciento y 12 por ciento en adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años.

Asimismo, el pensamiento suicida en adolescentes aumentó de 5.1 a 6.9 por ciento de 2018 a 2020, mientras que la conducta suicida pasó de 3.9 a 6.0 por ciento en este mismo periodo.





Lee también: Joven huixtleco intentó suicidarse aventándose del puente Chiapas Solidario





De la misma manera, la Secretaría de Gobernación reportó en el informe “Impacto de la Pandemia en Niños, Niñas y Adolescentes” que, en el 2020, se registró la cifra más alta de suicidios en los menores, con mil 150 casos.

Tan solo en la región, en el 2020 se registraron 43 suicidios, siendo las principales causas problemas financieros, familiares o por desamor, mientras que en lo que va del 2021 suman 28 personas las que se han quitado la vida, lo que representa más del 65 por ciento del total casos registrados el año pasado.

Al respecto, el coach de Programación Neurolingüística, Iván Cruz Somohano, detalló que la pandemia del Covid-19 tuvo gran impacto en la emoción de los niños y jóvenes, y aunado al incremento de la desintegración familiar, los menores de edad, salieron por la “puerta falsa” para tratar de solucionar sus problemas.

Iván Cruz Somohano, coach de Programación Neurolingüística. / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Afirmó que gran parte de la responsabilidad de esta problemática, es de los padres, al no saber identificar las emociones de su hijo o no prestarles atención, aun cuando el menor lo manifieste ya sea de forma verbal o mediante comportamientos de autodestrucción o en dibujos.

Aun cuando la mayor parte del día la pasan en casa por situación de la pandemia, los menores no son escuchados, los padres no se están atentos a lo que ven o leen en redes sociales, por eso es importante la comunicación con los niños y adolescentes, independientemente si hay o no un conflicto de pareja.

Asimismo, la directora del Centro de Integración Juvenil Tapachula, Ana Lidia Ovando Gordillo, destacó que hay muchas razones por las cuales, los niños y jóvenes tienen tendencias suicidas y caigan en depresión, se basa principalmente en la violencia familiar, abuso sexual, ciber acoso, cuando hay separaciones de los padres, por lo que es importante que los padres entiendan estas alarmas.

Ana Lidia Ovando Gordillo, directora del Centro de Integración Juvenil Tapachula / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Indico que el suicidio es un problema de salud pública y afecta tanto a las familias como a la sociedad en general, entre ello, amigos y cercanos a la víctima, sin embargo, éste se puede prevenir identificando a las personas en riesgo y a mejorar la salud mental de la población.

Mencionó que en el que caso de que se perciba depresión infantil, es muy importante apoyarse con especialistas en la materia, ya que, el incremento de suicidios es preocupante.