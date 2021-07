Se manifiestan campesinos en la SAGyP

Dirigentes de organizaciones campesinas se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en Tuxtla Gutiérrez, para demandar a la titular, Zaynia Andrea Gil Vázquez, la entrega de insumos para estar en condiciones cultivar el campo, toda vez que si esto no ocurre, no será posible sembrar maíz, frijol y otros granos básicos y oleaginosas.

El dirigente de la Integradora de Productores y Servicios Económicos de Chiapas (Inprosech), Roger Narcía Álvarez, enfatizó que la demanda es de 30 mil paquetes de insumos para productores de bajos ingresos, garantías líquidas para la siembra de 10 mil hectáreas de maíz, implementos agrícolas, proyectos de ganado bovinos, básculas, corrales de engorda y atención a la cafeticultura.





Apostados en la entrada principal de la institución que se encontraba cerrada y solo con la presencia de personal de seguridad, expuso que el presidente municipal de Villaflores, Mariano Guadalupe Rosales Zuarth, ha tenido mayor capacidad de atención al campo, no así la secretaría que es responsable de la política pública del desarrollo rural.

Acompañado de unos 500 hombres del campo, expuso que en reiteradas ocasiones la Unión Nacional de Productores de Alimentos ha solicitado a la secretaria Gil Vázquez la puntual atención, sin embargo, no ha sido posible comenzar las labores agropecuarias por falta de recursos públicos e insumos, que en caso de retrasarse más tiempo o de ser excluidos, quedarán abandonadas las tierras.

"No vemos la semilla, los apoyos, el fertilizante, los financiamientos, ni la maquinaria, ni los implementos, lo que nos preocupa porque vivimos tiempos difíciles, el productor el año pasado a estas alturas ya llevábamos un 60 por ciento de la siembra, este año hicimos un recorrido solo desde el 10 y hasta el 30 por ciento de los campesinos ha sembrado sus tierras, no lo ha hecho porque no tenemos los productores no tenemos los recursos".





Dirigentes de organizaciones campesinas se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en Tuxtla Gutiérrez./ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Venimos del confinamiento por la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19) y no tenemos recursos los productores, estamos a expensas de la voluntad política de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, estamos enfrentando una crisis económica aguda, y no hemos podido con nuestros recursos comprar los insumos, la bolsa de la semilla pioneer tiene un precio de 3 mil 60 pesos, la bolsa de urea 700 pesos, la bolsa del abono 18-46-00 tiene un precio de 900 pesos, explicó.

Tenemos el temor de que la falta de insumos en el campo disminuirá hasta un 50 por ciento la producción en el campo, y eso no le conviene a nadie, debido a que el campo es la columna vertebral en el estado, "si estos funcionarios no tienen la capacidad de resolver la problemática del campo, que renuncien, esta es la primera acción, si no nos resuelven habrá bloqueos de carretera y marchas", insistió Narcía Álvarez.

Mientras tanto, Grisel Jiménez Mazariegos, de la Unión Nacional de Productores de Alimentos, expuso que es lamentable que se haya cerrado a los campesinos este miércoles la casa del campo, el presupuesto para el campo tiene que ser para ello, no solo no hay insumos, ni paquetes tecnológicos, ni sistemas de riego, "si no quieren atender a la gente será evidente el abandono y lo vamos a denunciar a nivel nacional".