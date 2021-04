Se manifiestan docentes de telebachillerato en Tuxtla Gutiérrez

Por segundo día consecutivo en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, se manifiestan trabajadores de la educación del programa 'Telebachillerato Comunitario' el demanda del pago de sus salarios que les adeudan por un monto aproximado de 20 millones de pesos para un universo de 600 docentes de varios municipios.

Una de las voceras del movimiento, Clara Espino Guerrero, enfatizó que en el estado existen más de 230 planteles de Telebachillerato Comunitario y forman parte de un programa escolar en vísperas de regularización por la Secretaría de Educación Pública para ser considerados dentro del Subsistema de Educación Media Superior, pero la estrategia presenta muchos rezagos.

Municipios Normalistas de la Mactumatzá toman caseta en Ocuilapa

En el centro de Tuxtla Gutiérrez instalaron un plantón bloqueando calles y avenidas en demanda de que la titular de la Secretaría de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, les aporte una propuesta de solución a sus demandas salariales.

Sostiene en este segundo día de manifestación que el reclamo es el pago de la deuda, el reconocimiento de sus centros de trabajo y la basificación de sus puestos, debido a que durante siete años de haberse creado este programa escolar durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, en Chiapas, los docentes siguen apareciendo en el sistema como personal de apoyo.

Advierte que los docentes de Telebachillerato Comunitario en Chiapas no tienen otras prestaciones, por lo tanto, no alcanzan a solventar sus gastos, "no tenemos apoyo económico, estructura y solvencia económica”, aunque nos señalan las autoridades educativas que los docentes debemos cumplir con el perfil del programa para la recategorización y que el adeudo salarial quedaría finiquitado hasta el 15 de mayo.