Integrantes del FETECCH se manifiestan en el Congreso del Estado, exigen transparencia

El representante del Frente de Trabajadores Estatal de Trabajadores de la Educación y Ciudadanos de Chiapas, René Rodríguez Hidalgo, demandó la defensa real de los derechos humanos en Chiapas, no permitir la existencia de presos políticos en el sistema penitenciario del estado, "no podemos decir que tenemos presos políticos, tampoco podemos afirmar que no lo haya", estamos a favor de la defensa de los derechos humanos y no permitiremos que el gobierno de la cuarta transformación estamos a favor de los derechos humanos.





"El asunto es que está muy entrampado, hay presos políticos de los gobiernos del pasado, también de este gobierno, en el gobierno todavía han emisarios del pasados, no sabemos cuándo presos políticos haya en más penitenciarias del estado, seguiremos como gestores y demandando soluciones. Algunos son los mismos y con las mismas actitudes del pasado", añadió Felix Maldonado Chamé.

Otras demandas que no se han resuelto tienen que ver con la atención de los productores de palma de aceite para fortalecer el sistema producto, mejorar la producción, el acopio, comercialización, la industrialización, se trata de la consolidación de empresas del sector social para capitalizar al campo, abundó Rodríguez Hidalgo.





En conferencia de prensa, añadió que otro reclamo es la apertura de las bodegas de Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) para el acopio y la comercialización de la producción de maíz del estado, se cree que en Chiapas se sientan unas 700 mil hectáreas pero faltan esquemas de acopio justos y precios competitivos y justos para el productor.





Se manifiestan en el Congreso del Estado Integrantes del FETECCH





Por ahora no pensamos en movilizaciones, pedimos al gobierno del estado una política de puertas abiertas para un diálogo permanente, es importante la escucha de las organizaciones sociales, no queremos más injusticias para el sector social, las organizaciones sociales siempre vamos a estar del lado de las mejores causas del pueblo.





Estaremos atentos al desempeño de las instituciones públicas, porque las organizaciones sociales requieren de la atención, estaremos atentos al desarrollo de las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila y en general pensamos que a México y a Chiapas les debe ir mejor, eso será posible a partir de la solución a las necesidades de la población.