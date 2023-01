Se manifiestan normalistas de la Mactumactzá, piden recontratación de docentes

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá demandaron la recontratación inmediata de los docentes y no docentes de la institución que no han sido incorporados a los planes y programas de este 2023, no ha sido posible, no obstante que son la base fundamental para el funcionamiento la institución de educación superior.

Hasta el momento el gobierno del estado se ha negado a la recontratación de cada uno de los trabajadores y docentes que pertenecen a la institución, hemos externado nuestra petición ante la Secretaría de Educación pero no nos ha dado respuestas, no obstante haber encaminado al diálogo nuestro planteamiento, ello a pesar de que se reinician en este mes las actividades del segundo semestre del ciclo escolar 2022 – 2023.

Te puede interesar: Jacinto Canek se solidarizan con protestas de alumnos de la Mactumatzá

Cuentan que es fundamental la permanencia de los trabajadores de la educación para el buen funcionamiento de la institución de educación superior formadora de docentes, esta necesidad se ha informado a la sociedad a través de volantes, les decimos que nos vamos a estar movilizando, la información no solo ha sido del conocimiento de los habitantes de la colonia Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez donde se ubica la escuela.





Explican que no ha sido posible la recontratación no obstante que son la base fundamental para el funcionamiento la institución de educación superior / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





No dieron los nombres de los docentes no contratados, aunque dijeron los voceros que estuvieron presentes en la marcha que partió de la escuela ubicada en el boulevard Vicente Fox Quesada en la colonia Plan de Ayala hasta la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, lo que necesitamos, insistieron, es la garantía de que tendremos nuestros maestros.





Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá demandaron la recontratación inmediata de los docentes y no docentes de la institución / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Además, indican que la plantilla de la escuela no se encuentra completa, 66 trabajadores abandonaron hace algunos años su centro de trabajo y fueron reemplazados por otros, pero son a través de contratos como se han efectuado los cambios, en realidad se necesita la garantía de la permanencia del cien por ciento de base.