Se manifiestan madres y padres de niños con cáncer en Tuxtla

“Hacemos un llamado enérgico para que ayuden a salvar las vidas de los niños, pero es un grave problema que ellos causaron como gobierno federal para que no existan las medicinas por interés personales, y alguien tiene que pagar todas las muertes que ha habido, porque esto es un genocidio lo que están haciendo con nuestros niños”, afirmó Sergio Valencia Camarena, integrante del movimiento Nacional por la Salud.

Agregó que también hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales para que nos ayuden a encontrar la solución a esta situación tan catastrófica que estamos viviendo por el desabasto de medicamentos no tenemos ningún enemigo nosotros más que el cáncer, que quede bien claro que no somos un grupo de oposición, no somos un grupo de padres de familia pagadas, no pertenecemos a una religión, somos padres de familia que queremos que nuestros hijos estén vivos”, precisó.





“solo pedimos que tengan una oportunidad de vida como la tiene cualquier niño, nuestros niños deberían estar jugando, en clases, no deberían estar sufriendo, aparte de una enfermedad, la incertidumbre de no tener hoy un medicamento”.

Se necesitan muchos medicamentos aquí en Chiapas para poder contener el cáncer de nuestros niños chiapanecos, no va haber asociación en toda la república que logremos sufragar el grave problema que hay porque no es medicina que vendan en cualquier farmacia, es medicamento especializado y que hoy solo se consigue en el extranjero.

En Chiapas son más de 280 niños que padecen algún tipo de cáncer, en tanto que solo en el hospital Federico Gómez, de la CDMX hay mil niños, en el hospital de la Niñez Oaxaqueña 350 niños, y así las cifras en todos los hospitales, en todo el país son más de 20 mil niños, afirmó Sergio Valencia.