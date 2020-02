Se manifiestan padres de familia, piden contratación para maestra de preescolar

Padres de familia del jardín de niños “Antonio de Mendoza” que se ubica en la ribera Cahuaré, municipio de Chiapa de Corzo, se plantaron en las instalaciones del departamento de preescolar de la Secretaría de Educación (SE) del estado para exigir la instalación de una maestra que atienda el tercer grado.

Explicaron que en 2019 la docente encargada de ese grupo se jubiló, por lo que una maestra interina ocupó su lugar; sin embargo, el interinato concluyó el pasado 31 de enero, fecha en que la autoridad no se ha responsabilizado en enviar a una nueva profesora.





Mencionaron que lo más lamentable es que los niños que están perdiendo clases pronto habrán de egresar para pasar a la primaria, situación que mantiene en incertidumbre a los tutores.





Nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados, venimos para acá y nos dicen que no hay una solución porque el sindicato no permite que entre una maestra de base; tenemos el oficio de recibido pero nos dijeron que ellos -el departamento de preescolar- se responsabilizará.





Por otra parte, dijeron que la institución carece de un profesor de educación física y de una niñera que apoye a los niños en diferentes actividades. Precisaron que esta situación es resultado del conflicto que existe entre la autoridad y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ya que no permiten la entrada de docentes que hayan participado en el proceso de cadena de cambios que llevó a cabo la Secretaría de Educación.

En este mismo sentido, padres de familia y tutores del jardín de niños “Francisco Gabilondo Soler” que se encuentra en el fraccionamiento Santa Fe, también de Chiapa de Corzo, denunciaron la falta de personal docente desde el mes de septiembre de 2019, lo que está afectando a por lo menos 60 alumnos.

Aunque se han acercado a la autoridad, dijeron que no les han dado respuestas favorables, por lo que advirtieron que seguirán manifestándose hasta que la escuela tenga la plantilla docente completa.

Finalmente, lamentaron que haya tantas manifestaciones de docentes exigiendo una plaza base y no se les dé la oportunidad de trabajar en las escuelas que carecen de personal.

/TG