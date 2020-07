Se manifiestan socios del Conejobus, exigen pago de ocho meses de adeudo

Una representación de los 105 socios transportistas del conejo se manifestaron la mañana de este lunes Frente a Palacio de Gobierno exigiendo el pago inmediato de 8 meses que se le adeuda a cada uno de los socios, así lo dio a conocer Iván Carrillo Reyes, hijo de uno de los socios en representación de los transportistas.

dieron a conocer que se les adeuda poco más de 22 millones de pesos de 139 concesiones, vieron que se le sean atendidos por autoridades del gobierno estatal puesto que la secretaría de movilidad y Transporte siempre les ha dado largas además ha manifestado que la empresa está en quiebra y por lo tanto los quieren liquidar.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





sin embargo de acuerdo al acta constitutiva señala que si la empresa está en quiebra las concesiones serán devueltas a cada uno de los socios es eso lo que están pidiendo ahora los concesionados que le regresen sus placas y ellos puedan dar el servicio de transporte público en las rutas 1 y 2 de la capital chiapaneca.

"No estamos peleando con el Gobierno, no queremos fomentar ingobernabilidad, sólo nos estamos manifestando por algo que nos adeudan, y sí el gobierno ya no puede sostener el Conejobus, ellos deberían de regresar nuestras placas para que nosotros demos el servicio, es lo único que pedimos, y eso no le va a costar ni un peso a la actual administración estatal", afirmó Carrillo Reyes.









luego de sostener una reunión con autoridades del gobierno los concesionarios mencionaron que únicamente acordaron una mesa de negociación con el secretario de transporte Aquiles Espinosa García.

Ahí una vez más reiteraron que le siguen dando pan con lo mismo puesto que no hay ningún avance y aún no hay promesa de pago de los 22 millones de pesos que les adeudan Por 8 meses por las concesiones del Conejobus.









Dijeron que van a esperar la respuesta del gobierno estatal una vez más a pesar de que en reiteradas ocasiones les han dicho lo mismo, por ahora ya está confirmado una comitiva que viajará en próximos días a la ciudad de México para buscar alternativas con el Gobierno Federal.

"Únicamente nos pidieron que esperemos el llamado para una reunión con el secretario de Movilidad Urbana y Transporte, en eso estamos, vamos aesperar y a ver qué solución nos pueden dar en próximos días", finalizó Iván Carrillo Reyes.