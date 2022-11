Se manifiestan trabajadores del COBACH en Tuxtla, no atienden sus demandas

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Academicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Fernando Serrano Monrroy, encabezó la movilización para el cumplimiento de un pliego de peticiones desde el 2013 que la Secretaría de Educación Pública (SEP), se ha negado a reconocer y atender, lo que causa una negación de derechos a la base trabajadora.

Inició la concentración de trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas en boulevard Andrés Serra Rojas y Belisario Domínguez a partir de las 07:30 horas, con la exigencia de respeto a sus derechos por parte de la dirección general a cargo de Jorge Luis Escandón Hernández; la manifestación durará frente a las instalaciones de la institución educativa hasta este jueves 4 de noviembre.

Participan Trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores Academicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, representantes de los 338 planteles en nueve regiones del estado, que atienden 98 mil alumnos en todo el subsistema.

Las peticiones son la reivindicación de los derechos humanos y laborales, nombramiento del personal que afecta a los 400 agremiados a este sindicato





Las peticiones son la reivindicación de los derechos humanos y laborales, nombramiento del personal que afecta a los 400 agremiados a este sindicato, el no tener nombramiento existe el riesgo permanente de ser dados de baja, no obstante los años de servicio desde los cinco años a los 36 años, o 38 años y 43 los que nacieron con el Colegio de Bachilleres de Chiapas, Angel Álvarez Orozco.

Otras demandas son recategorización, regularización de plazas las que no pagan lo justo, ni a tiempo, mini a son 400 en estas condiciones, plazas de jornada con categoría actualizada, reconocimiento de derechos de antigüedad, se quejan de fraude en el 2017 para quedarse con el dinero del fondo del retiro que afectó a más de 7 mil trabajadores.

Otro docente, Jose Luis Luna Guillén, expuso que ha habido un estancamiento en la atención a las demandas de los trabajadores y trabajadoras de la institución de educación media superior, no vemos avances, más bien rezagos y falta de voluntad política para buscar las coincidencias hacia el diálogo y la atención.