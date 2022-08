Se quedaron sin luz, lluvia deja a colonia Xamaipac sin electricidad

La madrugada de este viernes la lluvia azotó toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y para la sorpresa de los vecinos de la colonia Xamaipac nuevamente su servicio de electricidad se vio interrumpido por los fuertes vientos, con esta ocasión ya van más de tres veces en este último mes que la luz se va por más de ocho horas a causa de las fuertes lluvias.

Nuevamente sobre la privada de la 10ma sur del sitio antes mencionado los vecinos se levantaron este viernes sin la posibilidad de utilizar sus aparatos electrónicos, pues, refieren que desde la madrugada, a partir de las 2:00 de la mañana se fue la luz en el lugar y nunca regresó, los reportes ya comenzaron sin embargo, afirman que la situación ya los rebasó pues no es la primera vez que esto sucede.

“Estamos cansados pues esta es la tercera en menos de un mes, cada vez que llueve cada vez que se va y tarda en regresar, las veces pasadas fueron más de un día en que volvió, no nos dan respuesta, no nos dan soluciones y únicamente nos dicen que se está trabajando mientras que nosotros seguimos pagando lo mismo cada mes sin que hayan descuentos” Gildardo Vazquez, vecino.





Es la tercera vez en el mes que se quedan sin el servicio de electricidad / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Sobre la situación, las personas afirmaron que ya se hizo el reporte correspondiente con CFE sin embargo, como todavía se mantiene la lluvia en menor grado, es posible que poco se pueda hacer ya que los técnicos tienen prohibido trabajar con lluvia por lo cual, todo parece indicar que la situación seguirá sin mejorar en esta colonia, por lo anterior, los lugares exhortan a las personas a seguir intentando con los reportes para que la empresa asista más rápido.





También los semáforos se han visto afectados, al no haber electricidad están sin funcionar / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Queremos que los vecinos nos apoyen, aunque en su calle sí haya luz, que nos ayuden a reportar esta situación, si otra vez cae la noche y vuelve a llover otra vez pasaremos más de 24 horas sin el servicio y en la noche esto será más peligroso que en el día” Lucero Sánchez, vecina.

Cabe señalar que esta situación no queda nada más ahí, sino que también, el libramiento cercano a esta localidad resulta afectado, pues al no haber suministro de luz, el semáforo que se encuentra en dicho lugar no está funcionando generando un peligro para los automovilistas.