¡Se quiso dar un chapuzón! Rescatan a presunto ebrio que cayó en el Sabinal

Una movilización policiaca se llevó a cabo a la altura de la 4ta poniente de Tuxtla Gutiérrez, a la altura del canal del Río Sabinal, los reportes indicaban que una persona yacía dentro del sitio sin moverse por lo cual, pensaron lo peor y advirtieron a los uniformados.

Ya en el sitio, los encargados del orden desmintieron cualquier teoría y dieron a conocer que se trataba de un adulto entre 35-40 años que se encontraba en aparente estado de ebriedad por lo cual lo sacaron del lugar para evitar una tragedia.





Desde muy temprano de este miércoles, las autoridades ya fueron requeridas en Tuxtla Gutiérrez, se trató del reporte de una persona que se encontraba tirado dentro del canal del Río Sabina que se encuentra ubicado en la 4ta poniente de ciudad capital, las personas que iban con rumbo a su trabajo no dudaron en avisar a los encargados del orden imaginando el peor de los hechos pues el sujeto no parecía moverse y por la forma en la que estaba tirado prefirieron no esperar.





Al llegar los policías, entraron al área alejando a las personas que se encontraban cerca del sitio, sin embargo, segundos más tarde se percataron que el sujeto del que se desconoce su identidad pero que tiene entre 35-45 años de edad se encontraba en aparente estado de ebriedad y había ingresado al canal por cuenta sola, por lo que rápidamente lo retiraron del sitio para evitar algún accidente mayor.

Tras la valoración, los uniformados despejaron el área para evitar el tráfico en la zona y todo quedó en sustos para los ciudadanos que transitaron por ahí en estas horas de la mañana.