Se reduce la compra y venta de oxígeno en Tuxtla Gutiérrez

En Tuxtla Gutiérrez disminuye la compra, renta y recarga de oxigeno, debido a que ha disminuido la incidencia de casos de SARS Cov2 (Covid-19), aunque en el estado diariamente la secretaría de Salud reporta un promedio de 20 a 42 casos, distribuido en diversos municipios, las empresas particulares se anuncian con entrega a domicilio, no hay costas y listas de espera para el llenado del tanque, analizan una disminución del coronavirus y creen que la población debe continuar con las medidas de prevención.

En Chiapas se reporta un promedio de 543 pacientes en atención ambulatoria en sus domicilios, por su condición de salud no han requerido ni hospitalización, si suministro de oxígeno, se confirman hospitalizados estables más de 40 pacientes, hospitalizados graves un promedio de 40, hospitalizados graves e intubados 9, mientras que la disponibilidad de canas en las Clínicas de Atención a Enfermedades Respiratorias Covid-19 es del 90 por ciento.





De acuerdo con la dependencia del gobierno del estado, las unidades médicas gubernamentales tienen garantizado el abasto de oxígeno, quienes en sus domicilios requieran una atención ambulatoria y sea necesaria la oxigenoterapia se le garantiza su aplicación, por el momento no hay nadie en esa circunstancia.

En el sector privado los tanques que 9 mil 500 litros tiene un costo por renta diario de 500 pesos, el costo de oxígeno es de 3 mil 500 pesos, el suministro depende el consumo por las condiciones de salud del paciente, las 24 horas del día, no hay mucha demanda, no hay personas en fila, no hay colas como el año pasado.

Aunque el negocio es venta, lo ideal es que no haya más demanda, sino que la población se siga cuidando para disminuir el riesgo del Covid-19 y porque están surgiendo gripas por la temporada de lluvias, en los primeros síntomas de gripa o resfriado habrá que acudir a los servicios médicos.





Foto: Isaí López | El heraldo de Chiapas





Por otra parte, algunas empresas ofrecen los tanques de 680 litros a un costo de 4 mil 099 pesos, los concentradores de hasta 9 litros por minuto en 14 mil 399 pesos, 10 litros por minuto tiene un precio de 29 mil 999 pesos, de 7 litros cuesta 10 mil 999 pesos, también es posible encontrar concentradores de oxigeno de 5 litros por 23 mil pesos y de 10 litros a razón de 32 mil 500 pesos, o también de 5, 7, 9 y 10 litros por minuto.

En Chiapas las instituciones del sector salud concientizar a la población para la vacuna contra el Covid-19 en municipios de de la Región Altos Tsotsil-Tseltal, con ello disminuirá el riesgo de casos graves u hospitalizaciones, por ahora la atención se centra en Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Las Rosas, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.