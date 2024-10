Se retrasan vacunas conta Covid-19 e influenza en Chiapas

Luego de que se anunciará la Campaña de Vacunación contra influenza y Covid-19 para la temporada invernal 2024-2025 por parte de Secretaría de Salud en el estado de Chiapas, en uno de los módulos instalados en el ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez hasta el día de hoy no se cuenta con dichas vacunas, así lo mencionó uno de los trabajadores de salud.

De acuerdo con el trabajador hasta el momento cuentan con vacunas contra el tétanos y será hasta la próxima semana que comenzarán a aplicar la vacuna de Influenza y Covid-19.

En el módulo del ayuntamiento se podía observar poca afluencia de personas y las pocas que acudían llegaban a preguntar por las de Covid-19 e influenza.

Y este no es el único módulo que no cuenta con vacunas si no también en los que están instalados en la clínica del IMSS indicando que también la próxima semana ya iniciarán aplicando las vacunas.

Nicolasa López Ovando, responsable estatal del programa de vacunación de la Secretaría de Salud, informó que, para esta temporada invernal, se tiene programada la aplicación de 1 millón 650 mil dosis de la vacuna contra la Influenza para niños de 6 meses a 59 años. En cuanto a la vacuna contra el COVID-19, se administrarán 150 mil dosis a personas de 5 a 59 años.

Se destacó que se tiene programada la aplicación de 1 millón 650 mil dosis de la vacuna contra la Influenza para niños de 6 meses a 59 años / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

“Es Abdalá, es la marca de Abdalá la vacuna que se va a aplicar y esta vacuna se va a iniciar a aplicar a partir de los cinco años de edad, tengan o no alguna comovilidad, se puede aplicar y sobre todo también aquellos pacientes con riesgo que ya mencionamos, es el mismo grupo de riesgo de influenza.", precisó.

En cuanto a las zonas de mayor vulnerabilidad, como San Cristóbal de las Casas y los Altos de Chiapas, donde las enfermedades respiratorias son más frecuentes debido a su clima, el objetivo es concluir la campaña de vacunación en diciembre, aunque el periodo podría extenderse hasta marzo de 2025 si es necesario.

Durante la temporada invernal, las dosis se aplicarán en diversos puntos de vacunación, incluidos el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Sedena, SEMAR y PEMEX, además de otras unidades de salud en todo el estado.

