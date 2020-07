Se reúne mamá de Dylan con el gobernador de Chiapas

Juanita Pérez Pérez madre del niño Dylan Esaú quien fue sustraído el pasado 30 de junio en San Cristóbal de Las Casas, ingresó hace unos momentos al Palacio de gobierno del estado de Chiapas donde sostendrá una reunión con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el fiscal general de justicia del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, ahí señaló que solamente recibió el apoyo del gobierno federal para localizar a su menor hijo.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Al se cuestionada si había hablado con él presiente Andrés Manuel López Obrador, dijo que aún no "sólo me recibió personal del gobierno federal en la ciudad de México, quienes me manifestaron el apoyo para encontrar a mi hijo".

Añadió que se traslado a Chiapas para reunirse con las autoridades estatales.









Dijo además tener fe en que pronto se va a dar con el paradero de su menor hijo, pues ya han pasado más de 24 días desde se dio la desaparición del menor en el mercado Merposur en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Sin dar más pormenores sobre el avance de la investigación a la prensa, Juanita Pérez sólo se limitó a decir que se iba a reunir con las autoridades y ahí le van a dar a conocer los avances de la investigación.

Reitero que se siente segura de que van a localizar a Dylan Esaú y de que confiar en las autoridades y en el trabajo, sobre todo en el proceso para dar con el paradero del menor.