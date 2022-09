Se rompe tubería de agua San Cayetano, colonos se espantaron por el estallido

Sin conocer los motivos, vecinos solamente escucharon un estruendo en su colonia y es que a la altura del puente donde se encuentra el rio comenzó a salir una fuga masiva de agua debido al desprendimiento de una tubería que presuntamente le pertenece a SMAPA, afortunadamente no hubo daños y únicamente todo se saldó en el desperdicio de este líquido vital.

Hace un par de semanas este mismo medio tocó el tema de los arreglos que se estaban haciendo en las tuberías de esta colonia por parte de la empresa SMAPA, por lo cual, todo parece indicar que los ductos no fueron cerrados de la mejor manera y presuntamente eso fue lo que provocaría este desprendimiento en la zona antes mencionada.





En estos momentos vecinos reportaron una fuga masiva de agua a la altura del puente / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Personas de la colonia solo escucharon un potente estallido por lo que salieron de sus domicilios a acercarse al lugar en donde presenciaron una intensa fuga de agua dentro del Río que se encuentra a un costado del nuevo bodega Aurrerá. En el lugar no había gente por lo cual no hubo lesionados, no obstante al haber muchos curiosos en la zona, el tráfico en el lugar transcurre de manera lenta.





Por el momento, la empresa no se ha pronunciado sobre este hecho, no obstante, se espera que en las próximas horas lancen un comunicado para detallar cuál fue el problema por el cual se originó esta fuga que hizo que más de uno se espantara debido al potente estallido.