¿Se te ponchó la llanta? Conductores afirman que ciudadanos dejan clavos en calles

En la última semana tres conductores afirmaron que han sufridos accidentes a la altura del boulevard Vicente Fox quesada de la ciudad capital; por el momento no saben por qué, si es algún mecanismo de asalto o alguna otra situación lo que si es que han sufrido percances debido a sus llantas pinchadas; conductores advierten a la población.

Conductores de la ciudad capital han sufrido percances a la altura del sitio antes mencionado por lo que empezaron a difundir la noticia, en donde afirman que las personas están dejando clavos, hasta el momento no se conocen los motivos pero muchos consideran que es para hacerlos detener y así realizarles un atraco a sus unidades.





“No se para que fue, afortunadamente lo vi a tiempo y pude defenderme pero veo que no es la primera vez; espero que los conductores no pasen por esto y puedan evitar los clavos para que no se detengan porque no sabemos para que es” Marcos Ruiz, conductor.

Por ahora las autoridades no han mencionado nada de este caso, no obstante en el 2017 se hizo muy popular este mecanismo en donde los maleantes de lo ajeno dejaban objetos en las calles para hacer que los choferes se detuvieran y en ese momento sustrajeran las las cosas de los vehículos e incluso las pertenencias de las personas que iban a bordo.

Por lo anterior, conductores y ciudadanos esperan que la población esté más atenta para no caer en este tipo de situaciones en la ciudad capital.