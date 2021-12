Secretaría de salud olvida a pacientes de VIH en Chiapas: UMA

En el marco del día mundial del VIH que se conmemora este 1 de diciembre, la Asociación Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida externó su preocupación, ya que la atención a pacientes con este padecimiento ha quedado relegada durante la pandemia del Covid-19.

El presidente de la asociación, Rosemberg López Samayoa, lamento el abandono en que se ha dejado la atención y prevención de esta pandemia por parte de instituciones gubernamentales para dar prioridad al Covid 19.





Leer más: [Video] Covid-19 obliga a bailarinas a buscar sustento en calles: luna bella





Dijo que la federación, el estado y municipios en los dos últimos años han dejado de atender a quienes enfrentan el VIH, lo mismo han hecho con las organizaciones que realizan un papel importante en la prevención y detección, al grado que desde el año pasado no se tiene información estadística que por obligación el gobierno tiene que manejar.

Señaló desde el inicio del Covid no se tiene información del registro epidemiológico con el que se puedan verificar datos, el último fue en 2020, donde solo se informaron 670 casos, sin que se hicieran acciones de prevención, ya que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida solo tiene información del año pasado hacia atrás y no se ha actualizado.

Indicó que esto implica que las organizaciones civiles no puedan hacer los análisis ni planes y proyectos de trabajo, además es notoria la falta de medicamentos para quienes padecen la enfermedad.

Durante la pandemia autoridades han dejado a un lado la atención y prevención, además de que no hay una actualización del registro epidemiológico de esta ETS/ Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Enfatizó que la falta de información impide conocer aumentos de la enfermedad y en que municipios y puntos hay casos, no está claro porque la Secretaría de Salud se ha desentendido del tema. El entrevistado puntualizó que con el actual gobierno federal se aduce que no existen recursos económicos, por ello no se surten las recetas, esto es generalizado incluyendo a la misma Secretaría de Salud y el ISSSTE, como ejemplos.

Mencionó que temen que el problema de atención se agudice en los próximos meses con un marcado desabasto, porque hay inexperiencia en los funcionarios encargados de las licitaciones y compras y con ellos un marcado retraso en la distribución.

"No hay una verdadera acción para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial, hay pandemias como el Covid que han atraído su atención, pero dejado de lado a quienes enfrentan la enfermedad y relegado la importancia del a prevención y atención.