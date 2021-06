Sectorizan Bomberos a la Secretaría de Protección Civil

La LXVII Legislatura del Congreso del Estado en sesión presidida por el diputado José Octavio García Macías, aprobó por mayoría reformar las fracciones I y XIII del artículo 1, el artículo 9, la fracción I del artículo 10, los artículos 29 y 50 de Ley Orgánica del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, creado como organismo autónomo el 15 de noviembre del 2017, para sectorizar a esta institución a la Secretaría de Protección Civil.

Con la reforma el Instituto de Bomberos como organismo descentralizado de la administración pública del estado de Chiapas cambia del sector al que pertenece que es la Secretaría General de Gobierno y será sectorizado a la Secretaría de Protección Civil, ello, toda vez que el abanico de servicios y atribuciones que otorga es muy amplio, estableciendo las normas que regulen la operatividad de los cuerpos de rescate en la entidad, encargados de las labores de prevención y combate de incendios.

En la exposición de motivo la iniciativa agrega que el propósito no es burocratizarlo en un ente de la sociedad civil que tanto ha dado, sino dotarlo de patrimonio, administración y certeza jurídica con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los bomberos y con ello brindar un excelente servicio a favor de la sociedad chiapaneca.

La iniciativa establece que Chiapas se encuentra ubicado en una situación geográfica privilegiada en muchos sentidos, sin embargo, esta misma condición lo coloca en riesgo frente a diversos fenómenos naturales ante los cuales debemos hacer frente, en esa lógica es necesario que los municipios tengan coordinación interinstitucional en un espacio de actuación que al que mucho se le deben, pero poco se le reconoce y apoya, y es la labor de las corporaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Además, expone, la dinámica de crecimiento de nuestra población nos obliga a la implementación de protocolos, esquemas y planes de prevención de desastres para minimizar los efectos negativos de esos eventos, por ello, es necesario proponer que otra de las funciones en servicios públicos de los municipios sea la organización, atención y apoyo de los bomberos en aquellos municipios que cuenten con un cuerpo de bomberos independientemente de su número de integrantes.





La única diputada que votó en contra y expuso su argumento fue Patricia Mass Lazos, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que los 17 patronatos de bomberos de manera voluntaria están adheridos al Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas pero no se explican la razón por la que no fueron tomados en cuenta para la presentación de la iniciativa ante el Congreso del Estado.

Explicó que la Secretaría de Protección Civil es la responsable de la gestión integral de riesgos, acciones preventivas y de preparación ante fenómenos perturbadores, lo cual en muy poco es compatible con la labor de los cuerpos de bomberos, cuya función es reactiva, siempre atendiendo la emergencia y el hecho consumado.





A su juicio, los cuerpos de bomberos no pueden estar subordinados a una área que no conoce su actividad, que no tiene base técnica, ni la experiencia y preparación que los bomberos han acumulado a través de más de cien años, bomberos se ha ganado a pulso el respeto y admiración de la ciudadanía, en los lugares donde han estado subordinado a Protección Civil los resultados han sido poco gratos, causando lesiones y pérdidas de vidas.

Pidió al pleno hacer valer la Ley Orgánica del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, en todo caso, dijo que sería más compatible y viable sectorizar ante a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues el salario de un bombero actualmente es de 3 mil 500 pesos al mes, 116 pesos con 66 centavos diarios que divididos en tres comidas al día resulta 38 pesos con 58 centavos, sin contar que tienen familia, la manutención, los gastos del pago de renta, ropa, medicamentos, entre otros.