Semáforo amarillo no frena a nadie en Chiapas

Chiapas estuvo en semáforo verde durante casi los dos últimos meses del pasado 2020, sin embargo, quizá por esa sensación de "estar bien" que daba la escases de casos Covid, clínicas covid sin pacientes y, por supuesto, la positividad de las fiestas decembrinas, la población en Chiapas se relajó, restaurantes, bares, antros estuvieron llenos todo el mes.

Fiestas, reuniones de generación y la alegría de recibir a quienes viven fuera y vienen a visitar, fueron el caldo de cultivo perfecto para que enero de 2021 recibiera a las y los chiapanecos con un rebrote de casos de contagio por Covid-19.

Como resultado, ahora, la entidad se encuentra en semáforo amarillo, se ha incrementado el número de casos diarios que informa la Secretaría de Salud en Chiapas y la entidad estará así por lo menos hasta el último día de enero cuando se reevaluará la situación y de acuerdo a los casos podría volver a semáforo verde, continuar en amarillo o incrementar a naranja.

Todo depende de la cooperación ciudadana que, de acuerdo a una encuesta realizada por esta casa editorial no será la mejor pues a pregunta sobre si consideran que restaurantes, bares y cantinas respetarán las restricciones de horarios por el semáforo amarillo, 17 por ciento consideró que sí mientras que el 85 por ciento consideró que no. En Tuiter, la misma pregunta tuvo un 100 por ciento de respuestas sobre que no lo acatarían.

Claro que la población en general, está consciente de la necesidad de restricciones para frenar los contagios, pues ante la pregunta sobre si consideran necesario restringir horarios, el 81 por ciento respondió que sí ante un 19 por ciento que dijo no. Mientras que en tuiter, la participación sobre la misma encuesta fue 75 por ciento sí y 25 por ciento no.





Foto: Captura de pantalla / Twitter | @diariosur_oem

¿Crees que se debería restringir en todo el estado los horarios de restaurantes, bares y cantinas? — Diario del Sur (@diariosur_oem) January 19, 2021

Foto: Captura de pantalla / Twitter | @ElHeraldodeChis

¿Crees que restaurantes, bares y cantinas acatarán la normativa de cierre con semáforo amarillo? — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) January 19, 2021

Foto: Captura de pantalla | www.diariodelsur.com.mx