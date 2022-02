Senador Noé Castañón solicita intervención para resolver conflictos sociales

El senador de Chiapas por el Movimiento Ciudadano, Noé Castañón Ramírez, solicitó el apoyo del gobierno federal para que en coordinación con las autoridades estatales de Chiapas se pueda resolver el problema de inseguridad en los municipios de Altamirano, Oxchuc y Las Margaritas.

Desde la Cámara de Senadores, dijo que; "no podemos seguir solapando esta arbitrariedad en contra del libre tránsito, es lamentable la retención de personas y vehículos en el municipio de Altamirano y los bloqueos constantes en Oxchuc, estas situaciones se están volviendo una constante diaria para las ciudadanas y los ciudadanos de mí estado de Chiapas".





Es en consecuencia y de vital importancia que las autoridades competentes combatan estos delitos y hagan lo que deben de hacer, salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, dejar en respeto el libre tránsito, la libertad de las personas para su sano desarrollo y la libertad de la ciudadanía para el progreso de mi estado de Chiapas, añadió.

Castañón Ramírez, quien ganó la tercera senaduría de Chiapas por la vía de la representación proporcional por el Partido Revolucionario Institucional, al que renunció para hacerse a las filas del Movimiento Ciudadano, solicitó desde la Cámara de Senadores, la atención a los problemas políticos y sociales de los municipios indígenas.

En Altamirano se retienen a diversas personas operadoras de diversas unidades vehiculares de empresas que circulan día a día por la zona dotando de suministros, esta retención ilegal se ha derivado de demandas que solicitan los habitantes de Altamirano al gobierno municipal y al gobierno estatal, por lo que en ningún momento se debió interferir con el libre tránsito de las personas, menos con su retención.

El ex diputado local por el PRI y ex presidente del Congreso del Estado, sostuvo que no existe una justificación de la detención de las unidades y de los operadores de estas que transportaban vienes que dotan a toda la zona de suministros, siguen retenidos sin poder tener y gozar de su libertad de tránsito.





Asimismo, comentó, se ha hecho del conocimiento público que en el diverso municipio de Las Margaritas se están llevando a cabo los mismos actos desde el pasado 7 de febrero, en ese sentido, es imperante la necesidad de solicitar la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales con la finalidad de que se liberen las personas retenidas de inmediato y que se investigue la probable comisión de los delitos.