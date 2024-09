¡Listos para el 1ero de Octubre! Servidores públicos municipales reciben capacitación

La Auditoría Superior del Estado de Chiapas confirmó que, mediante sesiones virtuales vía Zoom, la mayoría de los presidentes y presidentas municipales, síndicos, síndicas, regidores y regidoras electos que asumirán sus cargos el próximo 1 de octubre han recibido capacitación. Esta iniciativa se realiza en coordinación con el Instituto de Administración Pública y la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado, y busca asegurar una transición ordenada y legal conforme a la Ley de Entrega Recepción del Estado de Chiapas.

La capacitación se centra en el cumplimiento del proceso de entrega-recepción, que obliga a los ayuntamientos salientes a transferir de manera oportuna y ordenada todos los bienes muebles e inmuebles, infraestructuras, equipamiento, activos, fondos, almacenes, inventarios y demás documentos relevantes al nuevo gobierno municipal. Este proceso es fundamental para garantizar la continuidad en el funcionamiento de la administración municipal, documentar la transmisión del patrimonio público y brindar certeza jurídica sobre el resguardo de los bienes municipales, con un fuerte énfasis en la rendición de cuentas.

Este proceso es fundamental para garantizar la continuidad en el funcionamiento de la administración municipal / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Sin embargo, no todos los servidores públicos electos han participado en este proceso masivo de capacitación. Los municipios de Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal, que realizaron elecciones extraordinarias el pasado 25 de agosto, aún no se han integrado completamente. Además, los municipios de Oxchuc y Pantelhó enfrentan desafíos adicionales: Oxchuc se encuentra inmerso en complejos procesos sociales y falta de acuerdos para elegir a sus nuevas autoridades, mientras que Pantelhó no ha celebrado elecciones ordinarias ni extraordinarias este año.

La capacitación también subraya la responsabilidad crítica de los síndicos y contralores municipales, quienes deben supervisar y reportar el proceso de entrega-recepción. Cualquier incumplimiento será sancionado conforme a la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, aplicando penalidades tanto a funcionarios salientes como entrantes que no cumplan con el proceso.

Un aspecto clave del proceso es el llenado correcto de las actas, fundamentales para la transparencia y la rendición de cuentas. Estos documentos son propiedad de los ayuntamientos y cualquier desvío o falta en la entrega de documentos, especialmente los relacionados con obras públicas, puede resultar en responsabilidades administrativas y penales. Para mitigar estos problemas, la Auditoría Superior del Estado ha implementado el Sistema de Archivo Digital de Obra Pública, una herramienta destinada a facilitar la integración de los expedientes de obras.

Desde febrero de 2024, se ha capacitado a los integrantes de los ayuntamientos salientes en los procedimientos de entrega-recepción para asegurar una transición ordenada. A pesar de que muchos servidores públicos ya conocen el proceso, se considera esencial su participación para resolver dudas y garantizar una retroalimentación efectiva.

También se subraya la importancia de que los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones con el IMSS e INFONAVIT / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Es imperativo que todos los servidores públicos municipales electos cumplan con los compromisos de la Ley de Entrega Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, para asegurar una transición formal, pacífica, ordenada y transparente. Este proceso no solo es fundamental para la continuidad de los servicios públicos y la administración de recursos, sino también para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Finalmente, los administradores de las haciendas públicas municipales deberán actualizar las cuentas bancarias de los ayuntamientos y gestionar las retenciones fiscales ante la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda. También se subraya la importancia de que los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones con el IMSS e INFONAVIT, incluyendo la liquidación de adeudos pendientes, para garantizar los derechos de los trabajadores y contribuir al bienestar del estado y los municipios.

Con estos esfuerzos, Chiapas busca una transición municipal transparente y eficiente, orientada al beneficio de la población y al combate a la corrupción.