El 14 de febrero, un día más para las sexoservidoras

Para quienes se dedican al comercio sexual, el 14 de febrero Día del Amor y la Amistad es un día más. Un día como cualquier otro, en el que hay que levantarse temprano, realizar las tareas de la casa y salir al trabajo. “Un día en el que como todos, hay que pedir a Dios que nos vaya bien en el trabajo”, explica Ivonne, originaria de Villahermosa, Tabasco, radicada en Tuxtla Gutiérrez desde hace varios años.

Ella cuenta que por la mañana hace lo mismo que otras mujeres, se levanta temprano para dejar barrido y trapeada su casa, arreglada las cosas en su hogar, lavando los trastes, la ropa, entre otros quehaceres.

Aproximadamente a las 10 de la mañana va a su trabajo, en el barrio de San Roque, deambula por las calles, en espera de sus clientes que ya tiene cautivos. Ya conoce los hoteles o moteles a donde ir. Puede ser en el hotel Los Leones, en la quinta sur o cualquier otro de esa área.





Para las trabajadoras sexuales, el 14 de febrero, es como cualquier otro día / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Para sus servicios, dice cobra entre 100 o 150 pesos y el cliente debe pagar el hotel ( 100 pesos por tres horas). Sostiene que hay quienes son muy generosos y le dejan 200 pesos, pero hay días buenos que ingresos han alcanzado los 700 pesos pesos por día o hasta más.

Para Ivonne su trabajo es sagrado, lo cuida haciendo bien su tarea, cuidando y tratando bien al cliente, de esa forma ha logrado mantener cautiva a su clientela, de manera que hay días en los que sus ingresos son muy buenos y con ellos sostiene a su casa, como cualquier otro hogar. No le da pena, ni vergüenza, es su trabajo y comenta que para ella es un trabajo como cualquier otro.

Precisa que el 14 de febrero Día del Amor y la Amistad, para muchos, que se dedican al comercio sexual es respetable, pero “el amor es amarnos nosotras mismas, querernos, protegernos, cuidarnos, atender nuestra salud, por ello en nuestra actividad, en nuestra relación, tomamos medidas preventivas con el uso de preservativos, y en mi caso acudo a revisiones médicas”, señala la mujer de 30 años.





Narra que nunca ha enfermado de nada y la razón es porque se cuida, y pide a sus clientes que colaboren con las medidas de protección para evitar las Enfermedades de Transmisión Sexual, “eso lo tenemos que hacer todos, por ello, al salir de la casa, no pensamos qué día ES o si es 14 de febrero o no. De lo que se trata es de trabajar, de tener ingresos y ganar lo indispensable, es como cualquier otro día, como todos los días, un día de agradecer el despertar y valorar el trabajo”, señaló.

Indica que es como cualquier otro trabajo, hay días que no se tienen ingresos, por ejemplo, el pasado domingo 12 de febrero, no atendió a ningún cliente. No ganó, pero ella tiene hijos que mantener.

Finalmente dijo que hay muchas mujeres que se dedican al comercio sexual y que son madres solteras, por eso eso este lunes acudió muy temprano a su centro de trabajo, por lo que antes de las nueve de la mañana ya esperaba clientes.