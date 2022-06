"Si hablan a la prensa, menos que los atendamos": Migrantes denuncian amenazas de INM

"Si hablan a la prensa, menos que los atendamos, ya los tenemos bien fichados, seguirán ahí esperando, eso es lo que quieren", así responde el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) a migrantes apostados en las afueras de la oficina en libramiento norte oriente en Tuxtla Gutiérrez.

Hay una gran injusticia por parte del personal del INM en contra de los migrantes, además de la dilación en el proceso de atención para que nos puedan otorgar la visa por razones humanitarias, que constituye una violación a los derechos humanos y tratados internacionales, ahora se suma la amenaza en nuestra contra de no ser atendidos en caso de hacer declaraciones a medios de comunicación, expuso Elluz Maraguacare.





Si hablan a la prensa, menos que los atendamos, ya los tenemos bien fichados, seguirán ahí esperando, eso es lo que quieren

Ella es de Venezuela y viaja con su esposo José Andrade y su hijo Jesús Andrade Maraguacare; su sueño es llegar a los Estados Unidos, cuenta que su país es pobre, no hay trabajo, el dinero no vale, ella es profesionista pero su carrera no le sirve de mucho, no gana bien en su país, además de que las políticas públicas del presidente Nicolás Maduro es que salgan todos los venezolanos que puedan para así recuperarse un poco la nación.





No nos permite salir el personal del Instituto Nacional de Migración porque no nos otorga la visa por razones humanitarias / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Elluz Maraguacare de 35 años de edad comenta junto a su esposo de 42 años y su hijo de 17 que ya desean salir de Chiapas, no queremos estar más tiempo acá, pero no nos permite salir el personal del Instituto Nacional de Migración porque no nos otorga la visa por razones humanitarias, hemos pasado para llegar hasta acá muchos problemas, hambre, sed, llanto, desprecio, y en el tránsito de Colombia a Panamá se rompió el peroné, la ruta la sigue en silla de ruedas, su esposo no la puede dejar sola mucho tiempo.

Su hijo se entretiene con los demás amigos, compañeros y camaradas, buscando siempre quien los ayuda para comer y para pasar el día han tenido que enfrentar primero las altas temperaturas, a partir del 15 de mayo debido a las lluvias han tenido que improvisar casas de campaña, a quien es les acerca le piden ayuda para agua, comida, medicinas, ropa, calzado, chamarras, papel de baño, pastas dentales, sopas para comida, enlatados, y todo lo que les permita alimentarse.





El personal del INM se ponga la mano en el corazón para obtener el documento que les permita seguir su camino / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Junto con ellos esperan visa por razones humanitarias migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, Cuba, entre otras nacionalidades, la misión es mejorar sus condiciones de vida, un mejor bienestar que se les ha negado en su país de origen, y eso creen que solo lo pueden encontrar en los Estados Unidos de América.





Puedes leer también: Corrupción en instituciones migratorias de Chiapas: CIDH





Hace unos tres o cuatro meses el grupo era de casi 300 personas, poco a poco se ha ido reduciendo algunos después de una gran lucha ya han obtenido la visa, ya han viajado, otros esperan enlistados a que se cumplan los tiempos y que el personal del INM se ponga la mano en el corazón para obtener el documento que les permita seguir su camino, la familia Andrade Maraguacare llega en Chiapas más de un año casi seis meses en Tuxtla Gutiérrez y ya desea dejar estás "benditas tierras".