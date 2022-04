Siguen con problemas de agua en la colonia Shanka

Hace unos días se cumplieron los tres meses sin recibir agua de manera recurrente en la colonia La Shanka; situación que comenzaron a vivir durante el año 2022 pero que había mejorado; las respuestas que han recibido los colonos ante esta situación es que cuando hay fugas esta colonia siempre sale afectada por la ubicación y por estar en donde las tuberías mayormente se colapsan provocando que los vecinos continúen molestos a tal grado de asistir en reiteradas ocasiones al sitio.

Una vez más el problema con el flujo del agua en la colonia Shanka volvió a nombrarse en el grupo de los colonos y es que esta situación más que ser triste se ha convertido en molesta, pues las numerosas ocasiones que se suspende el servicio por fallas de tuberías pues en tan solo este último trimestre se han presentado tres comunicados oficiales con fallas en calles de esta colonia.

Vecinos han tenido que contratar servicios externos como pipas / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Por lo anterior vecinos de la colonia han salido a pronunciarse en contra al mal manejo que han tenido en los últimos meses a tal grado que llegaron a las oficinas de SMAPA, empresa que se encarga de distribuir el agua en la ciudad y la respuesta que recibieron sólo los hizo enfurecer más pues únicamente les comentaron que fueron fallas en las tuberías por lo cual se están arreglando para que quede solucionado de una vez por todas pero eso aún no está ni cerca de hacerse pues continúan las fallas en cuanto a la llegada del líquido vital.

“Esto no es de hoy nos quitan el agua o llega cuando quiere tenemos la oportunidad de quejarnos en sus caras y nos dicen que nos esperemos pues se están haciendo los trabajos para que quede bien ¿cuánto más debemos esperar? ¿no hay quien nos resuelva” Emilio Araujo, vecino y padre de familia.

La colonia ha sufrido esta situación desde que inició el año / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

“Lo peor de todo es que el recibo sigue llegando como si gastáramos lo normal, hay semanas que solo llega un día ademas que solo llega un ratito y se va esta situación no puede continuar así”: Andrés Pereira vecino.

Este tipo de comentarios son los que más se oyen en cuanto a los colonos de dicho lugar, cabe aclarar que esta situación que se ha ha venido dando durante los últimos meses no es la única pues hay más colonias que han vivido este tipo de problemas y ni siquiera el ayuntamiento de la ciudad ha intervenido pues no se quieren meter en camisa de once varas en contra de la empresa que suministra el agua en la capital chiapaneca.

Colonias con la misma situación:

- SAN JOSE Terán

- Las Granjas

- Xamaipac

- Paso Limón

- Hospital Regional (sin agua en 3 ocasiones)