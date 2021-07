Juventud se enfrenta a desigualdades para competir por un puesto: activista

Tania Navarro Aceituno, socióloga, feminista y activista por los derechos de las mujeres en el municipio de Tonalá, dijo que las juventudes llegaron al proceso electoral local 2021 a irrumpir los espacios públicos, sin embargo hay muchas barreras que tienen que ver con desigualdades, el patriarcado y la violencia hacia las mujeres.

Ahora hay tres diputadas mujeres jóvenes en el Congreso del Estado, Aida Guadalupe Jiménez Sesma, que inicio en el 2018 en el PRI y terminó en Chiapas Unido, dónde de reeligirá, Iris Adriana Aguilar Pavón, que inició en Chiapas Unido y termino en el PRI, y también Haydee Ocampo Olvera, por el PRI, quienes nos han abierto los caninos para las siguientes generaciones.









Durante el foro virtual "Cultura Cívica y Democracia: La Agenda Chiapas", señaló que aún cuando existen ciertos indicios de la democracia como la paridad de género y procesos de participación, se nos queda mucho a deber, hay una justicia social que no es para las mujeres, hay iniciativas en las que aún no están incluidas las mujeres, no todas las mujeres nos sentimos representadas.





Hay muchas barreras que tienen que ver con desigualdades, el patriarcado y la violencia hacia las mujeres./ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Navarro Aceituno añadió en el evento organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en presencia de consejeras y consejeros y representantes de partidos políticos, enfatizó que los actores políticos no han entendió que sin las mujeres no hay democracia, sobre todo sin las mujeres jóvenes e indígenas y necesitamos que existan estrategias y la verdadera y auténtica apertura de los partidos políticos.

Al ser mujer y ser joven nos presentamos con ciertas barreras, no podemos con facilidad acceder a.los espacios públicos por las barreras geográficas, de clase y de género hay que analizar cómo podemos permitir mayor participación y como es posible acuerdas esos liderazgos comunitarios que están surgiendo en diversos territorios para que estén inmersas en estos espacios políticos.