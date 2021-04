Siguen manifestaciones por imposiciones de Morena

Simpatizantes de Morena se manifestaron de nueva cuenta por la imposición de candidatos en Chiapas, en esta ocasión fueron militantes del partido oficial quienes se plantaron frente a la sede estatal de este partido en la capital chiapaneca.

Señalaron que se realizaron malos manejos en la decisión de postular aspirantes a candidatos a alcaldes y diputados locales, por lo que se instalaron en plantón indefinido en las oficinas de Morena.

“Este es el parte aguas del mal trabajo que han hecho nuestro dirigente Ciro Sales, Mario Delgado, entre otros, nosotros los auténticos morenistas hoy le pedimos a la base que busquen la mejor forma de “tumbar” esas candidaturas que fueron amañadas, a su modo para poner gente que no tiene nada que ver en este movimiento, gente que vienen de otros partidos, que no tienen trabajo y que son oportunistas, aprovechadores”, afirmó Jorge Luis López de la Cruz representante del municipio de Mezcalapa.

Agregó que el trabajo de años de lucha se está echando en costal roto “de ninguna forma estamos permitiendo que se nos avasallen nuestro trabajo que von gran esfuerzo hemos construido para esta cuarta transformación, estamos indignados porque nuestro trabajo no se ha tomado en cuenta, somos gente que dejamos la suela del zapato, dejamos nuestra familia por este trabajo que hicimos con anhelo y entusiasmo y hoy estamos viendo que han sido violados nuestros derechos”, afirmó.

Reitero que las candidaturas fueron impuestas y amañadas “fueron candidaturas que fueron vendidas, le pusieron precios, lo cual nosotros los pobres, los luchadores de este proyecto no pudimos llegarle al precio y este es el resultado, nos están imponiendo candidatos en todos los municipios del estado de Chiapas”.

Por último exigieron que se tiren las candidaturas amañadas “sino quieren ellos que el estado se les revele, hay dos opciones; o componen lo que hicieron mal o nos vamos a manifestar y no queremos un derramamiento de sangre, que se escuche claro y que se escuche muy lejos, que no queremos pérdidas humanas, no vamos a tapar carreteras y no nos vamos sal ir del partido porque no se lo vamos a dejar al verde para que venga a hacer de las suyas en el 2024”, finalizó.