Colonos de la primero de mayo molestos por falta de agua potable

Vecinos de la Colonia primero de mayo de Tuxtla Gutiérrez exhortan a la empresa de agua potable SMAPA que nuevamente regrese su servicio, pues ya pasaron más de 48 horas y hasta el momento sigue sin volver en algunas calles de la colonia; los encargados de dar el servicio afirmaron que es cuestión de tiempo pues ya terminaron los arreglos en el lugar por lo tanto solo resta esperar para que vuelvan a tener agua.

Una aparente fuga en la tubería de la colonia primero de mayo fue lo que causó que más de una cuadra se quedara sin sus servicios de agua potable; por lo cual comenzaron las denuncias, dichas que fueron tomadas en cuenta por los encargados de SMAPA pues se realizaron los trabajos de restablecimiento de tuberías; sin embargo, habían mencionado que solo un día quedarían sin el servicio y actualmente van para cinco sin que llegue el agua.





Teniendo estos qué recurrir a gastar en cosas extras como pipas para poder seguir con su vida normal / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Por lo anterior los vecinos ya realizaron múltiples reportes mediante la aplicación y también a los números; no obstante, a pesar de las denuncias, se mantiene ya el cuarto día sin agua en el lugar, teniendo estos qué recurrir a gastar en cosas extras como pipas para poder seguir con su vida normal.





“No nos avisaron que abrirían, simplemente vimos a los hombres trabajando y desde ahí dejamos de tener agua, han pasado los días y algunos vecinos como yo ya tuvimos que comprar pipas cuando no debería de pasar esto, deberían restablecerlo rápido y dar una respuesta clara, pues en los reportes solo nos dicen que fallo algo en los tubos y que pronto regresará”. Ricardo Ortega, colono.





Si realizó un anuncio el pasado martes donde advirtieron que se quedarían sin el servicio / Foto: SMAPA





Por otro lado, la empresa SMAPA si realiza los anuncios de los trabajos y referente a la colonia, si realizó un anuncio el pasado martes donde advirtieron que se quedarían sin el servicio, no obstante no mencionaron cuánto durarían sin el, pues continúan pasando los días y aún no se tiene una fecha prevista para volver a tener el líquido vital en los domicilios.