Sin arrancar labores trabajadores del Poder Judicial Federal de Chiapas

Los 24 órganos de los Tribunales Federales y Juzgados del Vigésimo Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no reinician labores. Un total de 890 personas aproximadamente se mantienen en paro parcial desde el 19 de agosto en protesta por las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial Federal.

Lee más: Sigue el paro parcial de trabajadores del Poder Judicial Federal pertenecientes al Vigésimo Circuito en Chiapas

El representante de la base trabajadora en Tuxtla Gutiérrez, Aldo Reyes Marroquín, explicó que este movimiento es legítimo y que el día de mañana, martes 5 de noviembre, está agendado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para listarse y sesionar las acciones de inconstitucionalidad y sus acumulados que válidamente formularon partidos políticos contra la reforma al Poder Judicial Federal.

"La SCJN no va a resolver amparos sino acciones de inconstitucionalidad, un mecanismo de control constitucional que les faculta a los ministros poder resolver. No puede ir en retroceso la legalidad, más bien es una venganza de Andrés Manuel López Obrador en contra del Poder Judicial Federal. Por ello, la gente se sigue manifestando; la base trabajadora desea que sigamos en resistencia. La única ministra designada por dedazo por López Obrador, Kenia Batres Guadarrama, dijo que no importa que se detenga la justicia en quince días, aunque la justicia no se detiene, nunca se ha detenido, y seguiremos en nuestra responsabilidad de atender al pueblo", destacó.

Trabajadores del PJF demuestran su rechazo a la reforma judicial de AMLO / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas Trabajadores del PJF demuestran su rechazo a la reforma judicial de AMLO / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas Trabajadores del PJF demuestran su rechazo a la reforma judicial de AMLO / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas Trabajadores del PJF demuestran su rechazo a la reforma judicial de AMLO / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas Trabajadores del PJF demuestran su rechazo a la reforma judicial de AMLO / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas Trabajadores del PJF demuestran su rechazo a la reforma judicial de AMLO / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Sin embargo, Aldo Reyes Marroquín indicó: "Necesitamos en esta resistencia para demostrar la unidad y defender nuestros derechos y los derechos de la sociedad. El paro parcial seguirá por lo menos en esta semana en apoyo a la SCJN y en apoyo al pueblo de México". Lamentó la actitud del Congreso de la Unión y de los Congresos Locales, quienes tienen la obligación de reformar las Fiscalías Estatales y a las policías; basta con el discurso de odio en contra del personal del Poder Judicial Federal.

En Chiapas hay siete juzgados de distrito de amparo y juicios federales, uno en materia mercantil, tres tribunales federales laborales de asuntos individuales, cuatro tribunales colegiados de circuito (dos penal y civil), uno en materia administrativa y uno en materia de trabajo, en Tuxtla Gutiérrez.

🔴 Trabajadores del PJF del estado de Chiapas aún no inician labores debido a su inconformidad con la reforma judicial 🪧



📲 https://t.co/BffV2QrjPe

📸 Isaí López / El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/j76TxM2GqS — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 4, 2024

En Cintalapa hay dos juzgados de distrito de procesos penales federales y amparo en materia penal, el Tribunal Colegiado de Apelación y el Centro Penal de Justicia Federal. En Tapachula, el Centro de Justicia Penal Federal y cuatro juzgados de distrito en el estado.

Local Marchan trabajadores del Poder Judicial Federal en Tuxtla por agresiones a compañeros

Los trabajadores del XX Circuito en Chiapas del Poder Judicial de la Federación rechazan la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, y la sumisión del dirigente sindical nacional Gilberto González Pimentel y del dirigente seccional en el estado, Jorge Alberto Jiménez Cantoral, a quien le reclaman: "Eras nuestro amigo, nuestro compañero, nosotros te pusimos, nosotros confiamos en ti y nos traicionaste; por dignidad, renuncia".

La propuesta de la base trabajadora en Chiapas es que se emita convocatoria y se realicen elecciones para designar nueva dirigencia de la sección 33 en Tuxtla Gutiérrez. La misma situación se presenta en el municipio de Cintalapa con la sección 65 y en Tapachula con la sección 38, que también solo es otra remoción de los líderes.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️