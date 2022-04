Sin condición financiera para nuevas unidades de transporte público

Para el concesionario del transporte Mario Bustamante Grajales la Ley de Movilidad y Transporte de octubre del 2020 así como su Reglamento publicado el pasado 13 de abril es una legislación buena, la actualización es buena es de muy buenas intensiones solo que hay que revisar el momento económico que vive el país y el estado, es necesario evaluar qué tan acorde es el momento y las circunstancias para poderlo cumplir.

El ex presidente de la Alianza del Autotransporte sostiene que la aspiración lo ideal sería que cada año pudiéramos sustituir las unidades del transporte público, no esperar los cinco años como lo mandata el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte, pero el equilibrio económico en este momento no lo permite, es el Estado Mexicano el que lo debe impulsar, garantizar el equilibrio y fianzas sólidas que nos permitiera realizar grandes inversiones.

Es necesario evaluar qué tan acorde es el momento y las circunstancias para poderlo cumplir / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El marco jurídico mandata 5 años de vida útil para las unidades del transporte público sin embargo por las condiciones financieras por ahora no hay posibilidad de invertir en nuevos carros para la modalidad de taxi una unidad nueva cuesta aproximadamente 150 mil pesos o más mientras que una urban de los 600 mil pesos o más que con los ingresos actuales, el impacto de la pandemia, los altos costos de los combustibles y de las refacciones no es posible destacó.

Hay que trabajar para que esas condiciones se den hay que realizar una promoción de la renovación de las unidades y buscar esquemas de financiamiento parta poder cumplir con esos buenos propósitos, habría que sustituir todas las unidades del transporte público que están circulando ahorita que son poco más de 26 mil en el estado, muchas están cumpliendo en este momento ya los cinco años de vida útil, subrayó el concesionario.

Cuando se adquieren nuevos vehículos cada quien le busca por su lado ya sea a través de la banca, a través de uniones de crédito o por su cuenta pero no hay un esquema oficial que impulse esa parte, debería existir hasta cierto punto porque es un sector que lo concesiona el Estado y como tal hay que acompañarlo para poder cumplir con estos buenos propósitos de la legislación, destacó Bustamante Grajales.

Solo en Tuxtla Gutiérrez circulan por lo menos unas 7 mil unidades del transporte público / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El secretario general del Sindicato de la Industria del Transporte de la Construcción en Chiapas, comentó que solo en Tuxtla Gutiérrez circulan por lo menos unas 7 mil unidades del transporte público; no nos oponemos es viable la modernidad hay que entrarle porque es también seguridad para todos, concesionarios y usuarios puesto que hay que construir los escenarios entre todos los actores responsables del sector para ir dotando de tecnologías.

Ve bueno la propuesta de dotar a las unidades de cámaras de seguridad, equipo de radiocomunicación, botón de seguridad, seguramente que tienen que ser un proceso gradual es posible cumplirlas siempre y cuando haya un acompañamiento del Estado, todos los propósitos son buenos, el asunto es ver nuestra realidad para cumplirlas, destacó.

Habría que hacer un censo de las que ya no deben circular / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Mientras tanto el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Julio Moreno Méndez agregó que en la capital circulan unas 7 mil unidades del transporte público un alto porcentaje ya requiere de ser sustituidas por varias razones dentro de las principales es que ya cumplieron con su vida útil y porque se encuentran en mal estado; habría que hacer un censo de las que ya no deben circular para estar en condiciones de cambiarlas por seguridad y por comodidad de los usuarios, los concesionarios lo que tienen que hacer es invertir en nuevas unidades y las acciones hay que sustentarlas en la Ley de Movilidad y Transporte de octubre del 2020 y su Reglamento publicado apenas el pasado 13 de abril, la legislación es buena solo que hay que aplicarla, expone

Vamos a poner en operación en breve en Tuxtla Gutiérrez una empresa de taxis ejecutivos “Cuality” con los mismos concesionados con cámaras de seguridad, plataforma digital, radiocomunicación y botones de pánico, implica un cambio en el color del taxi bajanado costos y mejorar el servicio, la propuesta se construyó antes de la publicación del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte, los modelos más viejos de las unidades que se podrán aceptar serán 2021.

Las velocidades estarán controladas desde la central, los operadores serán sujetos permanentemente al examen antidoping con evaluación permanente, el operador no podrá fumar, ni transportar mascotas y quienes violen los reglamentos serán dados de baja y no podrán ser aceptados para los clientes habrá tarjetas para calificar el servicio y podrán solicitar el servicio de las unidades que así lo soliciten, explicó.

Avaló la vida útil de 5 años de las unidades del transporte público aunque implica un esfuerzo por el cambio de carros lo que queremos es que el gobierno se sume con esquemas de financiamiento para que si las unidades cuestan 300 mil pesos las pague de contado el gobierno y se la pagamos en plazos, espero que propuesto en la legislación no se quede en buenos propósitos, sino en hechos reales para el bien de los usuarios y la seguridad para los concesionarios y la protección de las inversiones.