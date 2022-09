Sin importar el riesgo, pasajeros abordan colectivos pese a que vayan llenas

En redes sociales recientemente se formó un debate de quien era el culpable de que un colectivo fuera con exceso de pasajes si los pasajeros o los conductores y es que con solamente estar en una parada en plena hora pico se puede dar cuenta de que son los usuarios que quieren subir quienes le hacen seña al colectivo para ir parados, mientras que actualmente estos deciden ignorarlos por el tema de la cacería contra los choferes.

Gracias al regreso a clases, las horas picos comienzan a partir de las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 del mismo día y se reactiva a partir de las 13:00 finalizando a las 16:00 horas, en estos lapsos, los colectivos pasan completamente llenos y se mantienen así hasta sus paradas checadoras por lo cual, la gente tiende a esperar entre 20 a 40 minutos para poder arribar a un colectivo que tenga lugar.

Por lo anterior, los ciudadanos que quieren subirse a la combi no dudan en hacerle la famosa señal con dos dedos invertidos qué significa que pueden ir parados o hincados para que transito no los vea, situación que era muy común meses atrás, sin embargo por el reciente suceso, eso ha sido erradicado por los propios conductores quienes no quieren hacerse acreedores a una multa o al corralón.





Por ahora, la mejor forma de evitar ir parado y no llegar tarde, es el madrugar pues antes de las 6:00 las primeras rutas pasan con lugar, siendo esto, una buena opción para cambiar los hábitos y empezar a llegar antes a los compromisos del trabajo y de la escuela.