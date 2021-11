Sin ingresos por pandemia transporte escolar en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- Desertar o guardar esperanza, son las opciones que tienen los permisionarios del transporte escolar en la capital del estado, pues han dejado de brindar este servicio desde hace 20 meses debido a la pandemia por la covid-19.

Sergio Gómez Argüello, representante de la agrupación de transporte escolar “Mi mundo joven”, que cubren las colonias Terán y Plan de Ayala, manifestó que la falta de ingresos ha orillado a muchos de sus compañeros a desertar de esta labor al vender sus unidades y buscar otra alternativa de trabajo para el sustento esencial.

Tan sólo la agrupación de transporte escolar que representa Gómez Argüello, que constaba de 23 unidades, siete de ellas se han vendido, “le estamos pegando al 50 por ciento, y los que quedamos guardamos la esperanza de regresar o definitivamente dejar este trabajo”; dijo.





Detalló que, en Tuxtla Gutiérrez, antes de la suspensión de clases en marzo de 2020, circulaban un aproximado de 200 unidades de transporte escolar; de las cuales, solo 10 unidades; es decir, el cinco por ciento, brindan este servicio ahora con el regreso a clases presenciales de forma escalonada que algunas escuelas implementaron, principalmente en las del sector privado.

Explicó que debido a que la mayoría de los padres de familia, en especial los que tienen un trabajo burocrático y no han regresado a laborar a sus oficinas al cien por ciento, cuentan con el tiempo de llevar a sus hijos a la escuela y de regresarlos a sus casas por lo que no recurren al servicio de transporte escolar. O bien, su economía, la cual también ha sido afectada, no les permite costear el servicio, por lo que hacen un esfuerzo por llevar ellos mismos a sus hijos.

Respecto a la nueva ley emitida por la Secretaría de Movilidad y Transporte, dijo que, aunque son permisionarios y no son considerados transporte colectivo, deben acatar lo que dicta la nueva ley del transporte, que las unidades taxi, colectivo y transporte escolar deben ser de modelo con hasta cinco años de antigüedad.

Agregó que por lo pronto no se han acercado a la Secretaría de Movilidad y Transporte debido a que no se encuentran en circulación, pero “tampoco el gobierno del estado nos ha brindado un tipo de apoyo en este tiempo”; por lo que esperan que cuando las actividades se reactiven en su totalidad, las autoridades de la SMyT comprendan la situación en la que se encuentran.

“Nuestras unidades las tenemos al cien por ciento, porque el verdadero supervisor es el padre de familia, quien ve que la unidad esté en buenas condiciones para que sus hijos viajen seguros”; finalizó.