Sin libros y sin maestros inician clases Telesecundarias de los Altos de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez. - Las Telesecundarias de la zona Altos del estado iniciaron el Ciclo Escolar 2021-2022 sin libros de texto gratuitos, sin señal de televisión abierta en algunas regiones, ni internet, ni maestros, señalaron docentes de la Zona Escolar 028 de Telesecundarias frente a Palacio de Gobierno la mañana de este viernes.





Sandra Luz Espinoza Zepeda, secretaria de Conflictos de la Delegación D-II-91 de la Sección 40 del SNTE-CNTE, detalló que los maestros no han dejado de realizar el trabajo que les corresponde desde un mes antes del inicio de clases, sin embargo, arrancan el ciclo escolar sin lo mínimo necesario para impartir clases en las 34 escuelas que conforman la Zona Escolar 028 de Telesecundarias.

Además, de que la Secretaría de Educación del Estado (SE) no ha contratado a más maestros interinos, también llamados "apoyos educativos", para atender a los más de 40 grupos de alumnos que se quedaron sin docente.

“Nuestra zona escolar inicia con más de 40 grupos sin maestro porque la Secretaría no ha contratado a los apoyos educativos, iniciamos sin libros de texto porque no nos han liberado los libros para nuestra zona escolar, no es si es omisión o ineptitud por parte de quien está al frente de Telesecundarias”, dijo Espinoza Zepeda.









Sobre la falta de maestros, resaltó que el problema de la Telesecundaria 910 “Benito Juárez García” de El Tzay, comunidad del municipio de Oxchuc, continua, pues siguen sin docentes y los tres maestros de base adscritos a esa institución no se presentan a trabajar.

De la falta de libros, indicó, son más de 100 maestros que han solicitado por medio de oficios a la SE la entrega de este material y, a una semana de haber iniciado el ciclo escolar, no cuentan con ellos.

De esto, responsabilizan a Lenin Gumeta Nucamendi, jefe del Departamento de Educación de Telesecundaria. Hemos estado ahí pero han sido omisos”; apuntó.