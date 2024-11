Sin persecución a comerciantes informales, pero falta un plan para regular su actividad económica

El director de Fomento Económico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Joel González Mandujano, rechazó que haya una campaña de persecución en contra del comercio informal, pero reconoció que por ahora no hay un plan de trabajo ni una estrategia para ordenar la economía informal.

Afirmó en entrevista que por ahora no tenemos nada en concreto para ordenar el comercio formal, lo único que se ha hecho es el Sistema Rápido de Apertura de Empresas y los estamos invitando a que sean empresas fuertes; la situación es muy complicada y todo el tiempo se ha venido presentando.

El director de Fomento Económico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Joel González Mandujano / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Vamos a tratar de buscar una fórmula donde podamos vincular el comercio informal con el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Se trata de que haya menos requisitos para establecer nuevas empresas; vamos a invitarlos a que se regularicen y pedimos que se atiendan los temas pendientes, subrayó.

En su momento, cuando tengamos el plan para atender al comercio informal, lo haremos público. Los comerciantes formales vamos a cerrar las puertas para que se sujeten a la legalidad. No podremos decir cuál sería la estrategia porque no la sabemos, no la conocemos; por ahora no tenemos el plan, insistió González Mandujano.

Aclaró que los comerciantes informales tienen una restricción, y creo que dentro de ello tendríamos que estar pendientes todas las áreas de la presidencia municipal. Tenemos que intervenir varias economías; lo que queremos es que sean empresas formales, lo mejor sería que coticen al SAT.

Se pretende sean comercios formales y que coticen al SAT / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas