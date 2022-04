¿Sin planes para semana santa? Te recomendamos qué hacer en Tuxtla

Lo más típico para hacer en semana es asistir al puerto a tomar el sol y quedarte en la playa, sin embargo, hay muchas personas que no tendrán la oportunidad de irse a vacacionar en estas fechas, por lo cual, aquí te dejamos algunas cosas para hacer en Tuxtla y que no envidies a los que si se fueron.

Un desayuno en Joyu Mayu, tal parece que luego de la pandemia la gente se olvidó de visitar estas instalaciones públicas y es que el recinto contiene espacios naturales que sin lugar a dudas te ayudarán a tener un poco de paz y que también puede ser un lugar para ir con pareja pues el sitio llega a ser hasta romántico, además tiene costo gratuito.

Otra opción son las albercas en la ciudad, Tuxtla Gutiérrez se ha caracterizado por ser una ciudad con muchos restaurantes y sitios que cuentan con una alberca, además, en los hoteles más importantes de igual forma te permiten usar las albercas con el simple hecho de consumir, por lo cual si tienes el tiempo y el dinero podrías tomar el sol de manera diferente, este tiene un costo aproximado de $300.

Te recomendamos algunos lugares para los ciudadanos que se quedarán en la capital chiapaneca durante las vacaciones de semana santa / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Para quitar el hambre te recordamos la opción de restaurantes de mariscos ya que por las fechas, los mariscos comienzan a venderse de buena manera, asistir a un restaurante y comer camarón podría hacerte sentir que sí fuiste a la playa por lo cual, esta comida tan típica en las playas también puede llegar a ser necesaria durante estos días de vacaciones, este tiene un costo aproximado de $500.

Una gran alternativa es andar en bicicleta por la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ya que se cuenta con una ciclovía que hace los espacios más seguros para que puedas disfrutar de esta actividad al aire libre, que sin lugar a dudas te ayudará a quitar el estrés acumulado del trabajo, esta actividad no tiene de ningún costo, solo requerirás de una bicicleta y equipo de protección

Estar en casa con la familia siempre es una opción, que el no viajar no te impida no pasarla bien y es que con el simple hecho de estar con tus seres queridos ya es un buen motivo para celebrar, por lo que en esta ocasión que no te tocó viajar o que no pudiste pagarlo aprovéchalo para estar con los tuyos y pasar un rato agradable.