Sin reacciones en el Congreso del Estado ante inconformidades en Teopisca

En el Congreso del Estado prevalece un silencio total tras la designación del concejo municipal de Teopisca, el viernes de la semana pasada, que generó en una inconformidad social causando una serie de bloqueos en diversos puntos carreteros, en el pueblo no aceptan lo que llaman imposición como presidente de Luis Alberto Valdés Díaz, nombrado tras el asesinato de su hermano, Rubén de Jesús Valdés Díaz, ocurrido el 8 de junio.

Integran el concejo municipal, además de Valdés Díaz, Mercedes de María Zúñiga Moreno, como concejal síndica y concejales regidores, Ernesto Bermúdez González, Verónica Josefa Ozuna González y Oscar Benjamín López Lunes, la comisión legislativa de origen fue Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado de Morena, Marcelo Toledo Cruz, aunque el pleno lo aprobó por mayoría, hoy que se ha generado un problema social luego de que en Teopisca la propuesta era designar a la ex síndica, Josefa María Sánchez Pérez.





También puedes leer: Campesinos de Teopisca en desacuerdo con nuevo ayuntamiento





Representantes de Teopisca, encabezados por Domingo López, desde la carretera Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de Las Casas pidieron disculpas a los viajeros por haberse encontrado con los bloqueos, “sabemos que es molesto, pero es más molesto cuando nuestros gobernantes no le hacen caso la petición del pueblo, la situación, si yo tengo conocimiento, es con relación a lo que sucedió en Teopisca, que asesinaron al presidente municipal, entonces designan o imponen a una persona que ha sido dos veces presidente municipal que no cumplió con lo que prometió, únicamente estuvo como 8 meses llegando a su presidencia y el resto se ausentó completamente, esa es la inconformidad del municipio”.





El Congreso del Estado mantiene silencio ante los problemas de Teopisca, tras designar concejo municipal / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Se han sostenido reuniones de trabajo en la que han estado presentes representantes del Tribunal, del Congreso del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y representantes de las comunidades pero no se han llegado a acuerdos, la demanda es la no aceptación del nombramiento del presidente del concejo municipal, Luis Alberto Valdés Díaz, el pueblo lo que pide es una persona que gobierne el municipio, que destine los recursos para lo que viene designado a cada comunidad, que emplee los recursos, y hay que resaltar el tema de seguridad ya que tristemente se ha aumentado la violencia, este viernes después de las trece horas se ha abierto paso en la vía Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de Las Casas, pero las personas siguen a la orilla de la carretera federal.

"El pueblo dice no podemos seguir permitiendo personas que nos impongan, también como derecho constitucional, de conformidad con el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que el pueblo pone y el pueblo quita, entonces sí deben de hacer un debido acatamiento a esos ordenamientos, esperemos que haya acuerdos, nosotros no somos culpables, tampoco los que sufren por pasar caminando, son culpables los que no aplican correctamente las leyes que están debidamente plasmadas", expuso Domingo López.

En las mesas de diálogo -dijo- ha surgido la idea de solicitarle al presidente del concejo municipal, Luis Alberto Valdés Díaz, que renuncie al cargo para que se designe a otra persona, no es una fracción del municipio de Teopisca el que se ha inconformado, es el pueblo completo, en su momento se ingresó el documento al Congreso del Estado pero ni le dieron lectura, ni le hicieron caso, además, ya no nos permiten el acceso a la sede del poder legislativo, violando nuestro derecho de petición para que lo analicen y estudien.





El Congreso del Estado mantiene silencio ante los problemas de Teopisca, tras designar concejo municipal / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El primer documento se elaboró el día 16 de junio y se emitió al Congreso con fecha 17 de junio, fue firmado por 52 comunidades, la petición es de no más imposición, no más personas que únicamente velan por su propio bien y en su entorno familiar, se requiere una persona que conduzca al municipio con principios y con legalidad, es lo que pidió el pueblo, y al mismo tiempo, como los regidores del ayuntamiento constitucional renunciaron, únicamente quedó la síndica, entonces por derecho y por ley le corresponde la designación de presidenta Josefa María Sánchez Pérez.

El segundo documento se elaboró el 19 de junio y se ingresó el día 20 al Congreso del Estado, donde se solicitó que los regidores se pusieran de acuerdo y designaran como presidenta municipal a Josefa María Sánchez Pérez, para concluir la administración municipal el 30 de septiembre del 2024, periodo que inició el 1 de octubre del 2021, el presidente municipal que fue asesinado, Rubén de Jesús Valdés Díaz, no obstante, nunca recibimos respuesta, explicó.

Comentó que el tercer documento es del día 23 de junio en la que se propuso en asamblea general, tras renuncia de regidores, que se considerara a la ex síndica Josefa María Sánchez Pérez, como presidenta del concejo municipal, sin embargo, el Congreso del Estado desatendió los tres planteamientos.





El Congreso del Estado mantiene silencio ante los problemas de Teopisca, tras designar concejo municipal / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





“La gente que está aquí todos son autoridades y vienen por su propios medios, por sus propios recursos, habrá quienes digan que tienen financiamiento y eso es completamente falso, la persona a quien quiere que llegue como gobernante porque es una persona común como nosotros, no es empresaria, ni política, por eso impulsa la gente para que llegue y cumpla con lo que el pueblo pide. Aquí no hay un líder, aquí es el pueblo, en la asamblea se toman los acuerdos, la gente cree en Dios y en sus autoridades, por eso ya son varios días de lucha, si las autoridades no voltean a ver al pueblo, es el pueblo el que resolverá sus propios problemas en asamblea general de Teopisca, no es que seamos revoltosos el que queramos estar aquí, es un derecho no seguir permitiendo imposiciones”.

Los bloqueos han estado en la carretera libre Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas y San Cristóbal de las Casas – Teopisca, en el documento se señala que no habría necesidad de estas molestias si realmente analizaran y cumplieran como debe de ser, no habría necesidad de causar molestias a terceros, pero si el pueblo pide y no le hace caso, hay que buscar alternativas, esperamos que las autoridades hagan un buen trabajo, que volteen a ver al pueblo, insistió.