Sin repuntar venta de artículos patrios

La crisis económica y las cancelación de las fiestas mexicanas por segundo año consecutivo debido a la pandemia del Covid-19 han provocado que las ventas de artículos patrios no repunten, provocando un duro golpe en el bolsillo de comerciantes.

Y es que a pesar de que la cercanía de las fiestas patrias, los comerciantes que año con año instalan sus ventas en el primer cuadro de la ciudad ven con incertidumbre el panorama económico, ya que las ventas no repuntan.

Comerciantes intentan vender artículos rezagados del año anterior / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

La comerciante, Karla Soto, lamentó que la pandemia haya ahogado el fervor patrio, ya que los tapachultecos no están comprando sus artesanías mexicanas, tal y como sucedía en años anteriores, en donde la comercialización de los productos se daba en porcentajes importantes.

Señaló que en años anteriores los productos que mayor se comercializaban por motivos de las fiestas patrias eran banderas, bisuterías, cornetas, tambores, matracas, sombreros, vestidos típicos para niños, pinta caritas, entre otros.





Lee también: Septiembre el mes patrio, con pocos artículos y bajas ventas: comerciantes





Sin embargo, estos productos no son adquiridos por la población, incluso, algunos comerciantes tratan de vender productos que habían quedado rezagados del año pasado, ya que debido a la pandemia del Covid-19, en el 2020 tampoco hubieron ventas.

"Tratamos de comercializar los artículos patrios, pero realmente la situación es complicada, ya que no hay ventas, hay días en que las ventas no superan ni los 200 pesos, lo cual no sale ni para llevar el sustento de la familia" abundó.

Finalmente mencionó que el panorama no es alentador, ya que solo falta un día para la noche del Grito de Independencia y nuevamente no habrá evento masivo, por lo que sus esperanzas de ventas son nulas, sin embargo, tratarán de vender mercancía que está rezagada.