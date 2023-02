Sin respuestas en el caso de María, mujer que agredida por autoridades

A casi cinco meses de que María López Pérez fue desalojada de manera violenta de las afueras del panteón municipal de Tuxtla Gutiérrez, las autoridades continúan sin dar una respuesta sobre la agresión de la que fue víctima.

María quien desde hace más de 20 años se ha dedicado a la venta de flores, asegura que ese mismo día del altercado interpuso una denuncia ante el ministerio público y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin que hasta el momento le hayan informado del avance de su situación.

“Ahora manda su bolita para acá y para allá, me mandaron con el de Seguridad Pública, son pura mentira porque fui a hacer la queja con el ministerio público, eso fue mano negra me dijo, saber le dije, yo no sé nada, no me da mi cabeza, mismo día que fui a levantar la denuncia”, apuntó.





A casi cinco meses de que María fue desalojada de manera violenta de las afueras del panteón municipal de Tuxtla las autoridades no dan respuestas sobre la agresión pic.twitter.com/zos4O5pICC — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) February 11, 2023





La señora María también denunció que ese día del desalojo fue el encargado de la Dirección de Panteones Manuel de, Jesús Sánchez Velàzquez, la violentó de manera verbal, pues se refirió a su persona de manera despectiva y con amenazas sexuales hacia su hija de 20 años.

Ante ello también ha acudido con la diputada indígena del Congreso de Chiapas, sin que hasta ahora le hayan brindado un apoyo ante situación, ya que perdió todo y se quedó con los brazos cruzados.

Por ello, exige a las autoridades le devuelvan su fuente de trabajo para poder tener un ingreso a su economía familiar, ya que actualmente sobrevive de lo que sus hijos le aportan con el trabajo que desarrollan en diversos oficios.