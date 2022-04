Sin sanción a los que difundan información falsa: Policía cibernética

En los últimos días se ha estado revelando mucha información sobre levantones, asaltos y demás cosas negativas en la capital chiapaneca no obstante muchos de estos casos han sido desmentidos por las autoridades ya que son falsos o son sucesos que son de hace mucho tiempo atrás o que transcurren en otro lugar, por lo que en el Heraldo de Chiapas nos dimos a la tarea de investigar qué sucedía cuando alguien realizaba una información falsa y el encargado de la difusión digital en cuanto a los delitos comentó que como tal aún no existe una multa sin embargo es necesario no hacerlo para evitar situaciones de peligro.

Las llamadas “Fake News” han existido incluso desde antes de la llegada del internet pues en la radio de igual forma se llegó a conocer muchas anécdotas que resultaron ser una mentira y únicamente se utilizaron para generar pánico o de igual forma sirvió para olvidar un hecho que necesitaba ser enterado; cualquiera que sea la función, la desinformación y la información errónea siempre existirá en el medio que sea.

Muchos de estos casos han sido desmentidos por las autoridades ya que son falsos / Foto: Policia Cibernética

En Tuxtla Gutiérrez esto se salió de control en la última semana entre muertos, levantones y asaltos la información que se ha suscitado ha tenido que ser desmentida por las autoridades incluso en múltiples comunicados los encargados del orden exhortaron a los ciudadanos a no caer en pánico, pues el tema de la violencia que sucede en redes sociales es muy por mayor del real por lo cual mencionaron que siempre deben de verificar la información para evitar caer en pánico.

En cuanto a la Policía Cibernética se refiere esto no es considerado un delito pues en el tema de las redes sociales, así como en de manera presencial “la calumnia” dejó de ser considerado un delito por lo cual no se paga con horas de cárcel ni salarios mínimos, lo único que si necesitan es el apoyo de todos los ciudadanos, explicó Raúl Kraulles pues no es tiempo de desinformar sino de apoyar a todos los que vivan en la capital.

El delito no existe en México, no hay una pena ni un castigo / Foto: Policía Cibernética

“El delito no existe en México, no hay una pena ni un castigo lo que si es necesario saber es que no son tiempos para hacer este tipo de cosas pues se han llevado a cabo múltiples hechos y realizar noticias falsas solo hará que los que si son reales ya no serán creíbles” explicó el encargado de difusión virtual.

Cabe señalar que en otros países esto ya comienza a ser penado, pues en Rusia y en una parte de Europa del Sur ya hay un castigo que se ejecuta para estas personas que actúan de manera con dolo para generar pánico en donde quiera que suban la publicación.