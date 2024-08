" Necesitaré de ERA y de Dios para gobernar Chicomuselo": Lisandro Borrallas

Necesitaré de Eduardo Ramírez Aguilar -gobernador electo de Chiapas - y de Dios para gobernar a Chicomuselo a partir del 1 octubre próximo, la seguridad será la prioridad del próximo gobierno municipal, hay que rescatar a los desplazados y garantizarles protección", dijo el ingeniero agrónomo Lisandro Borrallas Verdugo, presidente municipal electo de ese municipio de la Sierra Madre de Chiapas.

El alcalde electo que el pasado martes recibió en Tuxtla Gutiérrez del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) constancia de mayoría, abundó en entrevista que no será fácil gobernar ese municipio, pero su compromiso es con el pueblo que tiene la esperanza de alcanzar la paz y la tranquilidad; la situación de Chicomuselo está difícil.

Aclaró que la elección extraordinaria del 25 de agosto se da porque no todas las 45 secciones electorales aceptan las votaciones, no todas las secciones electorales están con el problema tan fuerte de inseguridad, solo en 27 hubo condiciones, ahí está la gente, ha regresado la gente que se había desplazado, en las demás secciones sigue haciendo desplazamiento por eso no se instalaron 18 casillas.

Precisó Lisandro Borrallas que las 27 casillas que se lograron instalar corresponden al 63.5 por ciento de las que se pretendían instalar y con ese universo determina el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) el desarrollo de la jornada electoral.

Se destacó que la seguridad será la prioridad del próximo gobierno municipal / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

El presidente municipal electo de Chicomuselo se registró por el mismo partido político para las elecciones del 2 de junio, sin embargo, los antecedentes no son cosa menor, fueron incineradas las oficinas del IEPC y quemada la paquetería electoral, tras convocar el Congreso del Estado al proceso electoral local extraordinario se da la planilla de unidad con el Partido Verde Ecologista de México y Morena, solo en Unidad era posible salir adelante, y eso generó mayor tranquilidad y confianza.

Después de haber recibido la constancia de mayoría se tomó fotografía con la presidenta del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez y con 8 mil 936 votos ve el resultado de la planilla de unidad contra 457 del Partido Popular Chiapaneco, se le hizo un llamado al pueblo, nos conoce y votaron por una sola planilla, el pueblo tiene esperanza en el gobernador electo y nos da la posibilidad de regresar la confianza de la gente y puedan retornar a su casa los que no han podido llegar.

Previo al 1 de octubre cuando deberá tomar posesión del cargo que desempeñará hasta el último de septiembre del 2027, abundó tiene un plan en el que tratará de dar lo mejor pero necesitaremos del gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, para resolver los temas que no están en nuestras manos como la inseguridad, los desplazados, las pérdidas de bienes, de comercios.

La gente que votó en las 27 casillas nos conoce, conoce al campo, de ahí ve unos, a los que acudieron a votar les agradezco, Dios nos ha ayudado, nos nos ha dejado solos, tenemos fe y confianza, en este proceso va a venir la paz y la tranquilidad, agradecer a los que confiaron en nosotros, el llamado es que tengan paciencia, estoy muy agradecido con el gobernador electo pero tengamos paciencia, los problemas que estamos viviendo no nos compete encarar pero vamos a salir adelante.

Reconoció que la prioridad de la gente será la seguridad, no puede dar plazo para recuperarlo, esto no acaba de iniciar, no solo Chicomuselo lo ha sufrido también otros municipios de la Sierra, por eso pido paciencia y desde el 1 de octubre coadyuvaremos con el gobernador electo para que más pronto posible se pueda recuperar la paz y la tranquilidad.

Insistió que a partir del 8 de diciembre requerirá del apoyo del ahora gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, para pacificar Chicomuselo, ya se lo ha hecho saber, se va a reunir con el, no le ha dado la fecha pero se dará un encuentro para que la gente pueda regresar a su casa y pueda regresar la paz y la seguridad para las 206 localidades, las primeras comuniones que fueron desplazadas por la inseguridad, donde la gente está aterrorizada habrá prioridad.

Hay gente que regresado pero no tiene la confianza y no puede acostumbrarse a la violencia, al miedo y la inseguridad, Chicomuselo había sido tranquilo y por lo que está pasando o se puede tapar el sol con un dedo, también habrá que reactivar la economía, el comercio, el café, la agricultura, la ganadería y vamos a proyectar a qué se reactive, confío en que se vuelva a recuperar la paz aunque no será fácil pero nos sentimos seguros de alcanzarlo, recalcó.

El ingeniero agrónomo estudio la licenciatura en agronomía en la Universidad Autónoma Narro de Torreón Coahuila, y buscará a amigos y gente comprometida para gobernar, hay gente que tiene miedo pero vamos a hacer un buen equipo, ha ra que ir a buscar a los desplazados, rescatarlos y darles confianza y seguridad para que regresen a sus hogares.

