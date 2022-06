Socios de Conejobus continúan con las demandas hacia SMyT

El presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Cervando Cruz Solís, y 105 socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA de CV, o Conejobus, encabezados por María del Carmen Chagoya Labra, denunciaron que siguen las promesas incumplidas por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), para el pago del adeudo por el usufructo de sus placas y concesiones de lo que fueron las rutas 1 y 2 del transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez.

En conferencia de prensa en la plaza central de la capital, el abogado Cruz Solís expuso que desde enero del 2020 se reclama el pago mensual de 3.5 millones de pesos que la dependencia estatal no quiere reconocer y por el que se ha recurrido a la solicitud de la protección de la justicia federal.

También puedes leer: Socios del conejobús siguen sin ser escuchados

Dijo que el reclamo ha sido permanente por parte de los afectados para que se puedan resarcir los daños, el adeudo es por 30 meses por un monto global hasta hoy de 105 millones de pesos, por lo que la institución no tiene voluntad política de cumplir con la legalidad, ni con el respeto a los derechos de los socios por la explotación de sus placas y concesiones.

#Local | El presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados y 105 socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA de CV denunciaron que siguen las promesas incumplidas por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte pic.twitter.com/9sNQAUfKBX — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) June 16, 2022

Hay recursos legales en proceso a favor de los socios y no vamos a dar marcha atrás en la exigencia de justicia, la lucha es hasta que se haga realidad el Estado de Derecho, no se trata de una lucha al margen del derecho, sino justa, no hay nada que no esté en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, enfatizó.

Este adeudo no es una dádiva, es un derecho amparado por la Constitución federal y estatal, la lucha de los socios es pacífica, y seguirá hasta las últimas consecuencias debido a que arrebataron a los socios las rutas 1 y 2 en la avenida central y calle central, están atentando contra el derecho a las fuentes de trabajo de los agremiados, puntualizó.