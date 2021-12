Socios del "conejobus" se manifiestan en el Congreso del Estado

Socios del desaparecido Conejobus en Tuxtla Gutiérrez, se manifestaron en la entrada principal del Congreso del Estado, donde comparecía el Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, a quien le reclamaron el pago de más de 80 millones de pesos de adeudo, así como la devolución de sus 140 concesiones que les otorgó el ex gobernador Juan Sabines Gutiérrez.

La sociedad se constituyó en enero del 2010 por el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el compromiso de que a cada socio sin estar laborando en su unidad estaría recibiendo ingresos mensuales, en febrero del año pasado se anunció su disolución.

Uno de los voceros del movimiento, Luis Alfonso Calderón Barrera, explicó que no se ha querido hacer valer una de las cláusulas de constitución de la sociedad en el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, que establece que, ante la disolución de la misma, se pagará a los socios el monto de sus ingresos y se devolvería sus concesiones.





Puedes leer: Socios del conejobus se manifiestan en la inauguración del libramiento sur





Enfatizó que suman dos años de conflictos y demandas, por lo que el monto es mayor, ahora la exigencia es que se resuelva conforme a derecho, no queremos más conflictos, solo justicia, no vamos a aceptar el despojo, seguiremos la lucha ante la justicia federal.

Comentó que muchos socios se han endeudado, la mayoría está enfermo, algunos socios ya han perdido la vida, la concesión no se transfiere, son nuestras únicas propiedades, no nos la van a quitar, ni será posible que alguien los pueda usufructuar, en algún lugar quedan los ingresos que generó el Conejobus, no aparecen.

Calderón Barrera reiteró que la lucha será hasta las últimas consecuencias por el rescate de nuestras concesiones, todo el proceso está detenido y ahora hemos solicitado la intervención del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pero no hemos encontrado justicia.





La Secretaria General de la CTM en Chiapas, María de Jesús Olvera Mejía, dijo que tras 17 años de desorden en el sector transporte, por fin se inicia el proceso de ordenamiento / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Mientras tanto, del Ejido Unión Buena Vista, del municipio de Acala, Benjamín Alberto Hernández Rojas, dijo que el respaldo al Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, durante su comparecencia en el Congreso del Estado, se debe a la atención que ha proporcionado a los ejidos para que puedan contar con su transporte ejidal, de los poco más de 3 mil 200 núcleos agrarios, la mitad cuenta con unidades, el resto necesita.





Socios del desaparecido Conejobus en Tuxtla Gutiérrez, se manifestaron en la entrada principal del Congreso del Estado, donde comparecía el Secretario de Movilidad y Transporte

Vía: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Nota Completa: https://t.co/4qJAp8Z2Xm pic.twitter.com/hW9Rjca8od — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) December 21, 2021





Dijo en entrevista que se realizan estudios de factibilidad para determinar la viabilidad de concesionamiento a los ejidos, ya comenzó en Palenque para la modalidad de volteos, y poco a poco se irá extendiendo hacia los demás municipios, donde existe la mayor necesidad para las comunidades rurales.

Mientras tanto, la Secretaria General de la CTM en Chiapas, María de Jesús Olvera Mejía, dijo que tras 17 años de desorden en el sector transporte, por fin se inicia el proceso de ordenamiento, lo que implica mayor concesionamiento, el cual ya inició en Palenque para la modalidad de volteos, seguramente le seguirá Tuxtla Gutiérrez y las otras ciudades más grandes, es necesario, incluso, incluir, regular y proteger el moto taxi que se necesita porque es de mucha utilidad para la población.