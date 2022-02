Socios del extinto "conejobus" continúan en la lucha por sus pagos

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-. Por segundo día consecutivo se manifiestan en Tuxtla Gutiérrez los socios del desaparecido Sistema de Transportes Urbanos SA de CV conocido como Conejobus, en demanda del pago inmediato de 3.5 millones de pesos mensuales por el usufructo de sus concesiones y placas para 139 familias que les adeudan desde hace 26 meses con una suma global de 91 millones de pesos.

Esta sociedad se creó durante el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, el 4 de enero del 2010, con participación del gobierno del estado y concesionarios de las rutas 1 y 2 del transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, se extinguió el 3 de noviembre del 2020 y se adeuda a los socios adultos mayores esa suma económica.

De acuerdo con Luis Alfonso Calderón Barrera, el ex gobernador Sabines Guerrero les ofreció modernizar el sistema de transporte pero no les permitió acceder a un financiamiento para la adquisición de nuevas unidades, sino que sería el gobierno quien compraría las autobuses y los socios concesionarios recibirán una renta mensual de 3.5 millones de pesos en forma mensual.





No obstante, la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno del estado desde hace 26 meses adeuda el pago a los socios, lamentablemente no se está respetando lo establecido en el acta constitutiva de devolver las concesiones a los socios en caso de un fracaso de la misma sociedad, ahora ya adultos mayores, enfermos, algunos ya han fallecido, no se paga, ni se devuelven, ni las concesiones, ni las placas, expuso.

Dijo que la promesa de los secretarios de Hacienda y de Movilidad y Transporte, Javier Jiménez y Aquiles Espinosa, es que a finales de enero se pagarían 15 meses a razón de una suma económica para los socios de 52.5 millones de pesos, que los necesitamos con urgencia para capitalizarse porque estamos sin trabajo y con problemas de salud, pero no se ha cumplido y sin ánimo de confrontarnos con nadie la demanda es el cumplimiento del acta constitutiva y el respeto a nuestros derechos.

Comentó que la Secretaría de Movilidad y Transporte prevé modernizar el servicio de transporte público en las rutas 1 y 2 pero lo ha hecho con unidades ya viejas, no hay carros nuevos, no nos deja que volvamos a la prestación del servicio porque no nos devuelve nuestras concesiones que las tenemos con títulos de propiedad otorgadas por el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez.